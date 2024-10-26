بطولة الرابطة 1: الترجي الرياضي يواصل التعثر ويكتفي بالتعادل السلبي ضد النادي البنزرتي

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واصل الترجي الرياضي سلسلة نتائجه السلبية مكتفيا بالتعادل دون اهداف امام النادي البنزرتي في مباراة لحساب الدفعة الثانية من مباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس.





ولم يقدم الترجي الرياضي مردودا مقنعا حيث اتسم اداؤه بالبطء والثقل على المستوى الهجومي رغم السيطرة الميدانية التي فرضها على النادي البنزرتي لاسيما خلال الفترة الثانية من اللعب الامر الذي اثمر ضربة جزاء في دق 79 فشل المدافع ياسين مرياح في تحويلها الى هدف التقدم.



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وعبثا حاول ابناء المدرب المؤقت اسكندر القصري الضغط على الفريق الضيف في اخر ردهات المباراة الا ان التنظيم الدفاعي المتميز لفريق عاصمة الجلاء وتالق الحارس اشرف كرير حرم فريق باب سويقة من الانتصار.

ورفع الترجي الرياضي رصيده الى 9 نقاط في المركز السادس رفقة شبيبة العمران فيما اصبح رصيد النادي البنزرتي اربع نقاط في المرتبة الثالثة عشرة.

وفي وقت سابق اليوم تعادل الاولمبي الباجي مع النادي الافريقي 1-1 ونجم المتلوي مع النجم الساحلي 0-0 فيما تفوقت شبيبة العمران على مضيفها اتحاد تطاوين 2-4.

وتقام بقية مقابلات الجولة غدا الاحد.



السبت 26 اكتوبر 2024

في رادس

الترجي الرياضي صفر

النادي البنزرتي صفر



في مجاز الباب

الاولمبي الباجي 1 اسكندر الصغير (54)

النادي الافريقي 1 بلال اية مالك (15)



في المتلوي

نجم المتلوي صفر

النجم الساحلي صفر



في تطاوين

اتحاد تطاوين 2 حسني قزمير (77)/ نذير عبد النبي(80)

شبيبة العمران 4 غيث بن حسين (12)/احمد الحضري (16)/هيثم الخماسي (31)/خالد البوسعايدي (82)





الترتيب المؤقت

ن ل ف ت ه له عليه

1-الاولمبي الباجي 16 6 5 1 0 8 2

2-النادي الافريقي 14 6 4 2 0 9 1

3-الترجي الجرجيسي 12 5 4 0 1 7 2

4-الاتحاد المنستيري 11 5 3 2 0 5 2

5-الملعب التونسي 10 5 3 1 1 5 4

6-شبيبة العمران 9 6 3 0 3 9 9

7-الترجي الرياضي 9 6 2 3 1 8 5

--النادي الصفاقسي 8 5 2 2 1 5 3

9-نجم المتلوي 6 6 1 3 2 4 4

10-مستقبل قابس 5 5 1 2 2 5 6

--مستقبل سليمان 5 5 1 2 2 3 5

--النجم الساحلي 5 6 1 2 3 2 3

13-النادي البنزرتي 4 6 0 4 2 1 4

14-اتحاد تطاوين 3 6 1 0 5 5 13

-- اتحاد بن قردان 3 5 1 0 4 3 6

16-قوافل قفصة 0 5 0 0 5 2 12



2024 الاحد 27 اكتوبر

في باردو - س 14 و30 (دون حضور الجمهور)

الملعب التونسي - مستقبل قابس باديس بن صالح

في سليمان - س 14 و30

مستقبل سليمان - اتحاد بنقردان اسامة بن اسحاق

في صفاقس - س 14 و30

النادي الصفاقسي - الترجي الجرجيسي الصادق السالمي

في المنستير - س 14 و30

الاتحاد المنستيري - قوافل قفصة بدر الدين عبد الحميد