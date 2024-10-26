وزيرة التجهيز والإسكان تشرف على تسليم 993 مسكنا اجتماعيا جماعيا بمنطقة حي البكري بولاية أريانة

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انتظم ظهر اليوم السبت موكب تسليم عقود انتفاع بـ 993 مسكنا اجتماعيا جماعيا من جملة 1568 مسكنا ضمن مشروع "سكن الرياض" الكائن بالبكري من معتمدية سيدي ثابت بولاية أريانة بحضور كل من وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري وسفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر.



وأوضحت الوزيرة في تصريح إعلامي أنه سيتم اليوم توزيع شقق كائنة ب5 إقامات من جملة 6 إقامات يشملها المشروع بكلفة جملية تناهز 220 مليون دينار بتمويل مشترك بين ميزانية الدولة التونسية والصندوق السعودي للتنمية مضيفة انه يندرج في إطار العنصر الثاني من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.



وأوضحت الوزيرة في تصريح إعلامي أنه سيتم اليوم توزيع شقق كائنة ب5 إقامات من جملة 6 إقامات يشملها المشروع بكلفة جملية تناهز 220 مليون دينار بتمويل مشترك بين ميزانية الدولة التونسية والصندوق السعودي للتنمية مضيفة انه يندرج في إطار العنصر الثاني من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

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وأضافت أن سيتم لاحقا توزيع 575 مسكنا أخر بعد أن تم فتح باب الترشحات خلال شهر أكتوبر لافتة في هذا الصدد إلى أنه سيتم لاحقا بناء 5000مسكن إضافيا بقيمة 450 مليون دينار بمساهمة مالية من الصندوق السعوي للتنمية.



ويتوزع مشروع "سكن الرياض" بمنطقة حي البكري بمعتمدية سيدي ثابت على 6 إقامات سكنية من صنف "طابق ارضي و4 طوابق" تضم 62 عمارة تتكون من 79 شقة موزعة بين شقق من نوع غرفة وقاعة جلوس على مساحة 50 متر مربع واخرى تتكون من غرفتين وقاعة جلوس على مساحة 75 متر مربع، بالإضافة إلى مقاسم مخصصة للتجهيزات الصحية والتربوية والرياضية ومناطق خضراء و8 محولات كهربائية.



كما أشارت الوزيرة إلى أن عملية تسليم المساكن سبقتها عملية تدقيق شامل على مستوى الولاية وعلى المستوى الوطني كشفت أن عددا من المترشحين للحصول على هذه المساكن لا يستجيبون للمقاييس المتفق عليها مضيفة أنه تم فتح باب الترشحات للمشاركة في الانتفاع بباقي المساكن الإجتماعية الجاهزة ضمن هذا المشروع على أن يتم في المرحلة القادمة تسليمها إلى مستحقيها بعد أن تقوم اللجنة الجهوية باعداد القائمة النهائية للمنتفعين.



من جهته أكد سفير المملكة العربية السعودية أن بلاده تقف مع تونس في كل ما من شأنه أن يدفع التنمية وهي بصدد تمويل مشاريع أخرى مشتركة في مختلف المجالات منها بناء مستشفى الأغالبة بالقيروان مضيفا أن المملكة تعمل على مزيد دعم وتطوير مختلف أوجه التعاون بين البلدين في العديد من المجالات وانجاز مشاريع جديدة خاصة في المجال الاجتماعي والتنموي.