وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث إنزلاق سيارة في منعرج خطير بمعتمدية الكريب

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أسفر حادث انزلاق سيارة خفيفة، جد اليوم السبت، بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة، عن وفاة السائق وإصابة زوجته وابنيه بإصابات متفاوتة الخطورة، وفق رئيس فرقة الحماية المدنية بالكريب،الرائد خميس الغزواني



وبيّن الغزواني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن صورة الحادث تتمثّل في انزلاق سيارة خفيفة وانقلابها بمنحدر خطير على مستوى طريق عقبة الهمامة التابعة لعمادة برج المسعودي بمعتمدية الكريب، ما تسبّب في وفاة السائق الاربعيني على عين المكان، إصابة بقية أفراد عائلته.

وأشار الغزواني إلى أنّه تم نقل الزوجة وأحد ابنيها إلى المستشفى المحلي بالكريب لتلقي الإسعافات الأولية، فيما نُقل الابن الثاني إلى أحد مستشفيات العاصمة.