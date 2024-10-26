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الكاف: توزيع كميات من البذور ضمن الحصة المرصودة للجهة والمطالبة بترفيع نسق التزوّد

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Publié le Samedi 26 Octobre 2024 - 14:43 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أفاد رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب بالكاف، زياد عيادي، بأن تنفيذ طلبات أذون التزود للمجمّعين ونقاط بيع البذور بمختلف المعتمديات مستمرة وتسير بنسق عادي ويومي، حيث تمّ الى حد الآن توزيع حوالي 16 ألف قنطار من بذور الشعير المراقب على فلاحي الجهة ضمن الحصة المرصودة لولاية الكاف من طرف اللجنة الوطنية.

وبيّن عيّادي، خلال زيارة أداها والي الجهة وليد كعبيه، يوم أمس الجمعة، إلى الخزان المحوري للحبوب التابع لديوان الحبوب بمدينة الدهماني، أنه تم وضع 8000 قنطار من البذور الممتازة من جملة طلبات أذون التزود بكمية تناهز 14600 قنطار سيقع توزيعها خلال الأيام القادمة.
من جانبه، شدّد والي الكاف على ضرورة المعاينة والمراقبة الدورية لمختلف مراكز التجميع بالجهة، وعلى ضرورة الإسراع بتوزيع الكميات المتوفرة على المجمعين، والتنسيق المحكم مع بقية المصالح المتدخلة قصد توفير إحتياجات الفلاحين من البذور بمختلف انواعها.
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وفي سياق متصل، يطالب الاتحاد الجهوي الفلاحة والصيد البحري بالكاف بالاسراع بتوفير حاجيات الجهة من البذور الممتازة والأسمدة الكيميائية والفسفاطية لتمكين الفلاحين من اقتنائها في أقرب الآجال وذلك بهدف إنجاح موسم البذر الذي من المؤمل أن يسهم هذه السنة في إنتاج 200 ألف هكتار من الحبوب موزعة بين القمح الصلب والقمح اللين والشعير.


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