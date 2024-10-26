صدور أمر رئاسي يتعلّق بإحداث مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان

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صدر أمس الجمعة، بالرائد الرسمي أمر رئاسي، يتعلّق بإحداث مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.



وأعطى الأمر في فصله الأول، لمؤسسة مدينة الأغالبة الطبيّة بالقيروان، ومقرّها القيروان، صفة مؤسسة عمومية، لا تكتسي صبغة إدارية، وتتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية، وتخضع للإشراف المزدوج للوزارة المكلفة بالتجهيز والوزارة المكلفة بالصحة، على أن يتم لاحقا ضبط النظام الأساسي الخاص بأعوانها بمقتضى أمر.





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وتتولى مؤسسة المدينة الطبية القيام بعدة مهام تشمل، خاصة، إنجاز مختلف الدراسات ومخططات التهيئة الخاصة بالمدينة الطبية والمتعلقة بالبنية الأساسية وبمكونات المشروع وتطويره وإنجاز أشغال البنية الأساسية الخاصة بها والتعريف بمكوناتها والتسويق لها واستقطاب الاستثمار وتشجيع المؤسسات على الانتصاب في فضاءاتها.



وستقوم هذه المؤسسة باستغلال أو بناء واستغلال المدينة الطبية أو جزء من الفضاءات المكونة لها وذلك وفقا للمواصفات العالمية في المجال ووضع الفضاءات على ذمة الباعثين في المجالات الطبية وشبه الطبية والصيدلانية والأنشطة المرتبطة بها وغيرها لبعث مشاريع مجددة قوامها التكنولوجيا الحديثة بمقابل.



ويعهد لهذه المؤسسة التنسيق بخصوص استغلال وتعهد الفضاءات والتجهيزات المشتركة وصيانتها وضمان حسن استغلال الفضاءات المشتركة واحتضان أصحاب المشاريع التكنولوجية أو الخدماتية المجدّدة داخل المدينة وتأطيرهم ومساعدتهم على القيام بأنشطتهم.



كما ستقوم بإنجاز دراسات ذات صبغة استشرافية تتعلق بتحفيز الاستثمار في المجالات الطبية والصيدلانية بالمدينة الطبية وتعزيز اليقظة التكنولوجية في المجالات ذات العلاقة باختصاصات المدينة الطبية وتدعيم وتركيز البيئة التكنولوجية الحاضنة للتجديد والابتكار في مجال اختصاصات المدينة الطبية.



وتضطلع هذه المؤسسة بالتكوين والتأهيل ودعم ومواكبة التحول الرقمي للمؤسسات المنتصبة بالمدينة الطبية واقتناء العقارات قصد إعدادها لانتصاب المشاريع ذات الصلة بمهام مؤسسة المدينة الطبية ودعم التعاون والتبادل مع الأقطاب والمدن المماثلة والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث والتجديد التكنولوجي وطنيا وعالميا.



ومن ضمن المهام الموكولة لمؤسسة مدينة الأغالبة الطبية، انجاز كل العمليات المالية والعقارية والصناعية والتجارية والعمليات المتعلقة بالمنقولات والمرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمهام المؤسسة وكل العمليات الأخرى المماثلة.



وضبط الباب الثاني من الأمر التنظيم الإداري للمؤسسة المحدثة، التي سيقوم بتسييرها مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام، ويتركب المجلس من ممثلين عن الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني، الصحة ، المالية ، التنمية والاستثمار، الصناعة ، التعليم العالي والبحث العلمي، تكنولوجيات الاتصال، التجهيز، أملاك الدولة والشؤون العقارية، والبيئة بالإضافة إلى عضوين يتم اختيارهما من قبل الوزير المكلف بالصحة من بين الشخصيات ذات الكفاءة في المجالات الطبية وشبه الطبية والصيدلانية.



ويتم تعيين أعضاء المجلس بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتجهيز والوزير المكلف بالصحة باقتراح من الوزارات المعنية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.



ويشار إلى أن مجلس الوزاراء، المنعقد يوم الخميس الماضي الموافق لـ 24 أكتوبر 2024، بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تداول في عدد من مشاريع الأوامر من بينها، على وجه الخصوص، مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، إلى جانب مشروع أمر آخر يتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.



وكان رئيس الجمهورية تناول في لقاء جمعه، يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 بقصر قرطاج، برئيس الحكومة كمال المدوري، جملة من مشاريع النصوص المتعلقة بعدد من المشاريع الكبرى ومن بينها مشروع الأمر المتعلق بإحداث مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.



وكان هذا المشروع محور مجلس وزاري انعقد، الأربعاء 19 جوان 2024 بإشراف رئيس الحكومة تم خلاله متابعة مراحل انجاز هذا المشروع التي تم إقرار إحداثه سنة 2020.



ويذكر أن أمرا رئاسيا عدد 52 لسنة 2022 مؤرخ في 26 جانفي 2022 يتعلق بإحداث "وحدة تصرف حسب الأهداف" لتركيز مشروع المدينة الطبية بالقيروان وضبط تنظيمها وطرق سيرها، حددت مدة إنجاز مهامها بسنتين (2) تحتسب بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي، ويمكن التمديد فيها بسنة واحدة.



ويهدف مشروع المدينة الطبية بالقيروان، حسب هذا الأمر، خصوصا إلى تشييد مدينة مندمجة تتوفّر بها كل الاختصاصات الطبية، وتحسين البنية التحتية الصحية بمنطقة المشروع من خلال تركيز هياكل صحية وإستشفائية مدنية وعسكرية ومؤسسات تعليم عالي ومجمعات صناعية وتجارية وتجمعات سكنية ومشاريع مساندة وتقريب الخدمات من متساكني ولايات الجنوب والوسط الغربي، فضلا عن خلق ديناميكية اقتصادية وتوفير مواطن شغل جديدة.



ويذكر أن رئيس الجمهورية قد أدى يوم 27 فيفري 2021 زيارة إلى منطقة منزل المهيري من ولاية القيروان حيث عاين الأرض التي سيقام عليها مشروع مدينة الأغالبة الطبية الذي ستنطلق أشغاله قريبا، وفق ما جاء في بلاغ الرئاسة.