وزارة الداخلية : اجراءات مرورية بمناسبة مقابلة كرة القدم مساء اليوم بملعب حمادي العقربـي برادس

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اعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بحركة المرور وجولان العربات وذلك بمناسبة مُقابلة الجولة السّادسة لبطولة الرّابطة المُحترفة الأولى لكُرة القدم الـتي ستـدُور اليـوم السبت على الساعة الخامسة والنصف مساء بملعب حمادي العقربـي برادس بيـن الترجي الرياضي التونسي والنادي البنزرتي



واشار بلاغ صادر عن وزارة الداخلية ان هذه الاجراءات تتعلق ب:





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أولا: يُحجّرُ وُقـوف وجولان جميـع أصناف العربات بالطريق الوطنيـة رقم 1 فــي الجزء الممتد بين مفتـرق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهـراء بدايـة من الساعة 14.00 إلى الساعـــة 21.00 ما عدا القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.



ثانيا: يكون فتح أبواب الملعـب على الساعـة 14.30 ويستحسن القدوم في أوقـات مبكرة أمام إمكانيّة غلق الأبواب ساعة قبل انطلاق المقابلة.



ثالثا: تيسيرا لعمليّة تنقل الجماهير الرّياضيّة وتجنبا للإكتظاظ المروري بالطريق السّريعة الجنوبيّة من جرّاء الأشغال، يُستحسنُ استعمال الطريق الوطنيّة رقم 1.



رابعا: يتعيـن على حاملي التذاكـر الاستظهار بها وجوبا بجميع البوابات المتقدمة (مدخل الملعب من ناحية السريعة - مفترق وادي مليان - مفترق ب-اس-ب - مفترق نوبو - مفترق شوشة رادس).



خامسا: يكون الدّخول إلى المآوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (Loges) والصحفيّين.



سادسا: تمّ تخصيص المأوى الجنوبي لأصحاب تذاكر Virage + Pelouse ويُمكنُ الوُصول إليه:



- عبر الطريق السّريعة الجنوبيّة ثمّ مُفترق برج الوزير الزهراء تحت الجسر فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون.



- عبر الطريق الوطنيّة رقم 1 فمُفترق شوشة رادس ثمّ المدينة الجديدة في اتجاه مدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون.



- عبر مُفترق نوبو فمفترق القرية المتوسّطيّة ثمّ الإنعراج يسارا اتجاه المأوى الجنوبي.



تمّ تخصيص المأوى الشمالي لأصحاب تذاكر Tribune + Enceinte أي أبواب 3 – 4 و 7 – 8 ويُمكنُ الوُصول إليه:



- عبر محوّل الملعب ثمّ المدخل الرّئيسي ثمّ يسارا اتجاه المأوى الشمالي.



- عبر الطريق الوطنيّة رقم 1 مرورا بمُفترق شوشة رادس ثمّ مُفترق ب-اس-ب في اتجاه المدخل الرّئيسي ثم الإنعراج يسارا اتجاه المأوى الشمالي.



سابعا: التأكيد لكافة الجماهير الرّياضيّة بإيواء سيّاراتهم داخل المآوي المخصّصة ضمانا لحُسن تأمينها وحفاظا على السّيولة المروريّة أثناء خروج الجماهير.



ثامنا: تؤكّد وزارة الدّاخليّة على ضرورة احترام قانون الطرقات وإشارات الأعوان والابتعاد عن السّياقة المتهوّرة والسّلوكيّات الخطيرة، علما وانهُ سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في كلّ ما يتعلق بالنقل العشوائي والنقل المتجاوز للحمولة للأشخاص.

