تسميات في وزارة النقل

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اعلنت وزارة النقل في بلاغ الجمعة، التعيينات التالية:



- تكليف الفة خوجة الخيل حرم القلعي، متصرف عام، بمهام رئيس مدير عام شركة ميناء النفيضة.





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-تكليف عبد الرحمان العرفاوي، مهندس رئيس، بمهام مدير عام ادارة مركزية لتسيير مكتب التحقيقات والحوادث بوزارة النقل.



-تكليف حاتم الفقي، تقني رئيس، بمهام مدير عام النقل البحري والموانئ البحرية التجارية.



تكليف نضال سويلمي، مقدم، بمهام مدير عام الطيران المدني.