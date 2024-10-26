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تسميات في وزارة النقل

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Publié le Samedi 26 Octobre 2024 - 09:05 قراءة: 0 د, 19 ث
      
اعلنت وزارة النقل في بلاغ الجمعة، التعيينات التالية:

- تكليف الفة خوجة الخيل حرم القلعي، متصرف عام، بمهام رئيس مدير عام شركة ميناء النفيضة.

...

-تكليف عبد الرحمان العرفاوي، مهندس رئيس، بمهام مدير عام ادارة مركزية لتسيير مكتب التحقيقات والحوادث بوزارة النقل.

-تكليف حاتم الفقي، تقني رئيس، بمهام مدير عام النقل البحري والموانئ البحرية التجارية.

تكليف نضال سويلمي، مقدم، بمهام مدير عام الطيران المدني.


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