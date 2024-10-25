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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة التاسعة

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Publié le Vendredi 25 Octobre 2024 - 16:08 قراءة: 0 د, 25 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة التاسعة ذهابا للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي ستدور نهاية الاسبوع الجاري:

السبت 26 اكتوبر 2024
قاعة القرجاني س 16 و 30 دق
...

النادي الافريقي - اتحاد الانصار
قاعة المزالي بالمنستير س 18
الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان

الاحد 27 اكتوبر 2024
قاعة بن عمار س 18
نجم حلق الوادي - شبيبة المنازه
قاعة قرمبالية س 18
الدالية الرياضية بقرمبالية - النجم الرادسي
قاعة خواجة بالمهدية س 18
نادي كرة السلة بالمهدية - النجم الساحلي


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