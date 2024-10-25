البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة التاسعة

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة التاسعة ذهابا للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي ستدور نهاية الاسبوع الجاري:



السبت 26 اكتوبر 2024

قاعة القرجاني س 16 و 30 دق



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النادي الافريقي - اتحاد الانصار

قاعة المزالي بالمنستير س 18

الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان



الاحد 27 اكتوبر 2024

قاعة بن عمار س 18

نجم حلق الوادي - شبيبة المنازه

قاعة قرمبالية س 18

الدالية الرياضية بقرمبالية - النجم الرادسي

قاعة خواجة بالمهدية س 18

نادي كرة السلة بالمهدية - النجم الساحلي