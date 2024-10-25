البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة التاسعة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة التاسعة ذهابا للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي ستدور نهاية الاسبوع الجاري:
السبت 26 اكتوبر 2024
قاعة القرجاني س 16 و 30 دق
السبت 26 اكتوبر 2024
قاعة القرجاني س 16 و 30 دق
النادي الافريقي - اتحاد الانصار
قاعة المزالي بالمنستير س 18
الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان
الاحد 27 اكتوبر 2024
قاعة بن عمار س 18
نجم حلق الوادي - شبيبة المنازه
قاعة قرمبالية س 18
الدالية الرياضية بقرمبالية - النجم الرادسي
قاعة خواجة بالمهدية س 18
نادي كرة السلة بالمهدية - النجم الساحلي
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