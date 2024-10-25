بنزرت: إستعدادات جهوية ومحليّة حثيثة للافتتاح موسم جني وتحويل الزيتون الاثنين المقبل

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حدّد تاريخ 28 اكتوبر الجاري (الاثنين المقبل) لافتتاح موسم جني الزيتون بولاية بنزرت، وذلك خلال جلسة عمل التأمت، اليوم الجمعة، بمقر الولاية وخصّصت لضبط الاجراءات الواجبة لانجاح موسم جني وتحويل الزيتون بولاية بنزرت.



وتم خلال الجلسة ، التي أشرف عليها والي الجهة سالم بن يعقوب، تحديد سعر قبول الكلغ الواحد من الزيتون بـ200 مليم، مع تخصيص 15مليما بعنوان المساهمة في إنجاز وتمويل مشروع المصب الجهوي المراقب لإستيعاب مادة المرجين وتهيئة المسلك المؤدي له .

كما إستعرضت الجلسة مجمل خصائص وملامح الموسم ككل، والاستراتيجية العملية التي تم وضعها لتامين الانتاج من حيث القيمة المضافة خلال مراحل الجني والتحويل والخزن والتصدير، وايضا اجراءات التقليص لاقصى حد ممكن من الاشكاليات الطارئة والمتعلقة بتوفير اليد العاملة وأيضا التداعيات البيئية على المحيط.



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وبينت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة أن التقديرات الاولية لصابة لموسم الجاري تبلغ 12800 طن من الزيتون، أي ما يعادل 2600 طن من الزيت.

وأكدّت أنّه تم الانطلاق في اعمال إنجاح الموسم على المستويين اللوجستي والبشري بالتعاون مع جميع الاطراف، حيث تم توفير 25 معصرة منها 15معصرة عصرية والبقية تعمل بالطريقة التقليدية، إلى جانب توفير مصبين للمرجين بكل من ماطر وبنزرت الجنوبية، علاوة على إقرار توفير عدد من الصهاريج لفائدة اصحاب المعاصر لتجميع المرجين قبل معالجته سواء في المصبين او في إطار تفعيل إتفاقية الشراكة المبرمة مع 14 صاحب معصرة لفرشه على مساحة حوالي 200هكتار لإستيعاب حوالي 7000 متر مكعب من مادة المرجين والتقليص من تداعياتها على البيئة الطبيعية عموما.

يشار إلى أن قطـاع الزيتون يشهد من موسم لآخر تطوّرا على مستـوى العنـاية والتوسع في المساحات، باعتباره من القطاعات الاستراتيجية وطنيا وأيضا بجهة بنزرت التي تضم 20 الف هكتار من اشجار الزيتون منها 19 الف هكتار زيتون زيت و1000هكتار زيتون مائدة.

كما تضم ولاية بنرت 860 هكتارا زياتين بيولوجية يقدر إنتاجها بـ151طن من الزيت تحوّل في3 معاصر بيولوجية، وينشط في ذات القطاع 11فلاحا تحصل فلاحان إثنان من بينهم على عديد الجوائز والتتويجات العالمية، علاوة على الطلب المتزايد على الزيت سواء للاستهلاك الداخلــي او للتصدير، حيث بلغ معدل التوسع السنوي خلال المواسم الاربعة الاخيرة مساحات تناهز 790 هكتارا.