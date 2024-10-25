منوبة: خدمات بلدية برج العامري تنتقل الى بناية جديدة مشيّدة ضمن مشاريع البرنامج السنوي للاستثمار بقيمة 836 ألف دينار.

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f6d1820efd8e2.38957673_jeolpfkgqnimh.jpg width=100 align=left border=0>

بتصميم عصري يستجيب لكافة الضروريات، ضمّت البناية الجديدة لبلدية برج العامري (ولاية منوبة)، قاعة جلسات إدارية، وقاعة شاسعة للتسويغ للعموم لإبرام عقود الزواج دخلت حيّز الاستغلال ومن شأنها ان تدعم موارد البلدية، ومكاتب إدارية على طابقين وجميع الفضاءات الضرورية التي توفر أرضية مناسبة لتقديم الخدمات البلدية في أفضل الظروف.



اعتبرت مصادر بالبلدية في تصريح لصحفية "وات"، البناية الجديدة، أحد مشاريع برنامجها الاستثماري الأخير، الذي نفذت اغلب المشاريع المبرمجة فيه، ومنها تهذيب حي الانطلاقة بقيمة 2,1 مليون دينار، والتي تشمل اشغاله تعبيد الطرقات والتنوير العمومي باعتماد فوانيس مقتصدة للطاقة، فضلا عن مشاريع التنوير العمومي، وتهيئة السوق بالمنطقة، وانجاز القسط الأول من بناء المستودع البلدية بقيمة 789 الف دينار المتواصلة اشغاله.

يشمل البرنامج ايضا على مراجعة مثال التهيئة العمرانية المتواصل بعد توفير اعتمادات ب 120 ألف دينار للغرض، واقتناء معدات نظافة ضمن برنامج تمويل الجماعات المحلية "فيكول2" (تمويل الاستثمارات البلدية بمناطق التوسع) متمثلة في الة رافعة وشاحنة بحمولة ثقيلة وهي بصدد طلب العروض بعد تخصيص اعتمادات لها بقيمة 685 ألف دينار، وذلك بعد تخصيص 570 ألف دينار ضمن برنامج "فيكول1" خصص لتنوير كامل مناطق التوسع.



...



واعتبرت ذات المصالح، ان مناطق التوسع التى تطورت بعد 2016 من 380 هكتارا (تضم 07 الاف ساكن)، الى أكثر من 17 ألف هكتار (تضم 20 ألف ساكن)، ضاعفت أعباء البلدية الصغرى وذات الإمكانيات المحدودة والموارد المادية والبشرية المحدودة، حيث يقدم خدمات البلدية كاتب عام و5 موظفين وعاملين، ويتعهد بخدمات النظافة والسياقة والحراسة 18 عاملا.

وباتت هذه الخدمات وخاصة مع مناطق التوسع، تتطلب مزيد دعم الموارد البشرية بالإداريين وخاصة العملة، لتدعيم خدمات النظافة التي تم الالتجاء فيها الى شركة مناولة وفرت خلال السنة الحالية 07 عملة يدعمون المجهودات المبذولة في رفع الفضلات وتحسين الوضعية البيئية.

اما الاسطول، الذي حرصت البلدية بما توفر لديها من موارد بشرية على الحفاظ عليه والتعهد بصيانته المستمرة، فيضم 03 شاحنات ضاغطة و06 جرارات بمجرورات ضاغطة، والة جرف وتنظيف، ورافعة، في انتظار انهاء صفقة تدعيم الاسطول برافعة وشاحنة.

واضافة الى العمل البلدي، فقد وضعت البلدية برنامجا للتصدي للبناء العشوائي بإصدار قرارات هدم والتصدي لمحاولات البناء خاصة على الأراضي الفلاحية، وذلك حفاظا على طبيعة المعتمدية الفلاحية بامتياز والتي تعمّد فيها البعض تجاوز القوانين وبيع قطع سكنية، وتم القيام بإجراءات في الغرض.

وأشارت ذات المصالح الى ان بعض الاحياء العشوائية المشيّدة في السنوات الأخيرة، باتت بدورها عبئا إضافيا بتطلبها اعتمادات كبيرة للتهيئة والتهذيب وغيرها من المرافق الضرورية من اجل عيش كريم لمتساكنيها، حيث تحرص البلدية على التنسيق من اجل ادراجها بالبرامج الجهوية والوطنية، وإيجاد الحلول لها خاصة امام مطالب متساكنيها المتواصلة، وتبنّي اعضاء المجلس المحلي بالمنطقة لمشاغلها.

كما شكلت محدودية املاك البلدية، وضعف مواردها ومداخيلها عائقا يحول دون تحصيل موارد يمكن ان تساعدها على تنفيذ مشاريعها ومنها تهيئة الاحياء السكنية، ودون خلق مصادر استثمار محلي من شانه ان ينعكس على المنطقة، على غرار تجربة وتهذيب حي الانطلاقة الناجحة التي قامت بها البلدية وتتطلع الى تنفيذ مشاريع مماثلة.

يذكر ان مقر البلدية القديم كان ببناية الكنيسة الكاثوليكية "ماسيكو" التي بنيت عام 1909 في عهد الحماية الفرنسية، وهي معلم تاريخي له رمزيته بالمنطقة، يناشد أهالي المنطقة والناشطين بالمجتمع المدني الحفاظ عليه واستغلاله الاستغلال الأمثل حتى يشع بريقه وتضمن ديمومته كاثر تاريخي مادي قاوم سنوات من اجل البقاء.