القصرين: إتحاد الفلاحين بسبيبة يشدّد على ضرورة التسريع في تنفيذ كافة مكونات مشروع تهيئة المناطق السقوية العمومية الثلاث بالمنطقة

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شدّد رئيس الإتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمعتمدية سبيبة في ولاية القصرين فتحي المحفوظي، على ضرورة التسريع في تنفيذ كافة مكونات مشروع تهيئة المناطق السقوية العمومية الثلاث بسبيبة، وهي المنطقة السقوية "الضفة اليمنى"، والمنطقة السقوية "الضفة اليسرى"، والمنطقة السقوية "الحاسي"، الممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية، بكلفة جملية تناهز 45 مليون دينار .

وبيّن المحفوظي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن المشروع يندرج ضمن برنامج تثمين المناطق السقوية بولايات الوسط الغربي، ويشمل مساحة تناهز الألفي هكتار، ويتضمن تجديد شبكات المناطق السقوية الثلاث بشكل كامل، وتجديد أحواض تجميع المياه، وتهيئة وصيانة وتعبيد طرقات مع تشبيب قرابة ال1800 شجرة تفاح متهرمة، إلى جانب احداث موارد رزق للفلاّحين وحفر آبار تعويضية .

وكشف المصدر ذاته أن أشغال تهيئة المنطقة السقوية "الحاسي" انطلقت منذ سنة 2019 وبلغت نسبة تقدم انجازها حاليا قرابة ال80 بالمائة (الأشغال متواصلة بنسق بطيء)، فيما بلغت نسبة تقدم أشغال تهيئة المنطقة السقوية " الضفة اليمنى حوالي 15 بالمائة (المشروع متعطل حاليا) أما أشغال تهيئة المنطقة السقوية "الضفة اليسرى" فلم تنطلق بعد لاشكالية قانونية متعلقة بطلب العروض التي تم إعلانها عدة مرات، وفق قوله.

وأكد المحفوظي بالمناسبة أن انجاز هذا المشروع، من شأنه أن يساهم في إعادة معتمدية سبيبة الى تميزها وبريقها في إنتاج أصناف متنوعة ومختلفة من التفاح الذي تحتل فيه المنطقة منذ سنوات المرتبة الأولى وطنيا من حيث الإنتاج والمساحة، إلى جانب خوض تجربة الحبوب والاعلاف المروية ، لافتا بالمناسبة إلى أن جلسة عمل إلتئمت مؤخرا بمقر الولاية بحضور كافة الأطراف ذات الصلة مع الممولين في سبيل حلحلة الاشكاليات المطروحة بالمشروع في أواخر سنة 2024 وبداية 2025 .