الرابطة 1 : حوار الصدارة بين الاولمبي الباجي والنادي الافريقي يقفز الى الواجهة

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يقفز حوار الصدارة بين الاولمبي الباجي صاحب الطليعة والنادي الافريقي ملاحقه المباشر الى الواجهة يوم السبت في اطار الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



ويتطلع الاولمبي الباجي في ثاني مبارياته تحت اشراف المدرب يامن الزلفاني بديل ناصيف البياوي الذي غادر الفريق بعد مرور 4 جولات في اتجاه البطولة السعودية الى مواصلة مشواره الرائع بعدما توفق الى حد الان في تحقيق العلامة الكاملة 15 نقطة من بينها ثلاثة انتصارات خارج القواعد ممنيا النفس بفوز سادس على التوالي يمكنه من مزيد الابتعاد في الصدارة وتعميق الفارق على منافسه.

وفي المقابل، تدخل كتيبة المدرب الفرنسي دافيد بيتوني المقابلة برغبة تجديد العهد مع الانتصارات بعد تعادلها في الجولة الفارطة على ارضها امام النادي الصفاقسي لاستعادة ريادة الترتيب وتاكيد تطلعاتها القوية هذا الموسم في حصد اللقب مراهنة في ذلك بالخصوص على صلابة خط الدفاع الذي لم تستقبل شباكه اي هدف.



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ولا تقل مباراة النادي الصفاقسي صاحب المركز السابع ب8 نقاط وضيفه الترجي الجرجيسي مفاجاة بداية هذا الموسم باحتلاله المرتبة الثالثة ب12 نقطة اثارة وتشويقا. واذ يامل فريق عاصمة الجنوب في تاكيد عدم مساومته في النقاط الثلاث على ملعبه الطيب المهيري بعدما فاز في المباراتين السابقتين امام اتحاد بن قردان وقوافل قفصة في سعيه من اجل اللحاق بكوكبة الصدارة، فان فريق عاصمة الزياتين الوافد الجديد على قسم النخبة والمنتشي بفوز معنوي هام في الجولة الماضية على حساب حامل اللقب الترجي الرياضي يطمح الى متابعة مسيرته الوردية والبقاء في ديناميكية النتائج الايجابية على درب تحقيق موسم استثنائي.

وفي ملعب حمادي العقربي برادس، يستضيف الترجي الرياضي صاحب المركز السادس بمجموع 8 نقاط النادي البنزرتي الذي يحتل المرتبة الرابعة عشرة ب3 نقاط رافعا شعار "تصحيح المسار" بعد تراجع نتائج الفريق في الجولات الثلاث الاخيرة بتعادلين وهزيمة مما ادى الى حصول القطيعة مع المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو وتعويضه بشكل مؤقت باسكندر القصري في انتظار التعاقد مع مدرب اجنبي جديد وفق ما اعلنت عنه ادارة النادي. ويعي زملاء ياسين مرياح ان طريق العودة الى سكة الانتصارات يمر عبر تحسين ادائهم الدفاعي بعدما فشل الفريق في المحافظة على عذارة شباكه خلال المقابلات الاربع الاخيرة في سباق البطولة مع استرجاع عناصر الخط الامامي بقيادة البرازيلي يان ساس والجزائري يوسف البلايلي النجاعة امام المرمى وقد تشكل عودة البرازيلي الاخر رودريغو رودريغيز بعد تعلفيه من الاصابة احد الحلول الهامة في انجاح رهان التهديف غير ان المهمة لن تكون سهلة ازاء حاجة النادي البنزرتي الملحة للنقاط بعد بداية متعثرة عجز خلالها عن تذوق طعم الفوز بثلاثة تعادلات وهزيمتين رغم تغيير الاطار الفني بقدوم سامي القفصي مكان عماد بن يونس مدركا ان عثرة اخرى قد تدخل الفريق في دوامة الشك وتلقي بظلالها على الاجواء العامة.

ويتابع الاتحاد المنستيري والملعب التونسي صاحبا المركزين الرابع (11 نقطة) والخامس (10 نقاط) بعيون حالمة المباريات الصعبة لأندية ثلاثي المقدمة للحاق بها او تجاوزها شريطة الفوز على ضيفيهما قوافل قفصة متذيل الترتيب بلا رصيد ومستقبل قابس صاحب المركز العاشر ب5 نقاط والذي تخلى عن مدربه المغربي عبد المجيد الجيلاني لسوء النتائج.

ويتحول النجم الساحلي بمدربه الجديد محمد المكشر بديل حمادي الدو الى الجنوب الغربي لملاقاة نجم المتلوي بنية تحقيق انطلاقة جديدة بعد بداية متعثرة لم يجن خلالها سوى 4 نقاط وضعته في مركز محتشم في اسفل الجدول الثاني عشر مع اداء هجومي ضعيف تجسد في تسجيل هدفين فقط امام اتحاد تطاوين مقابل الصيام عن التهديف في أربع مباريات كاملة لكنه سيصطدم بمنافس يبدو بدوره متشبثا جدا بنتيجة اللقاء لتحسين ترتيبه التاسع ب5 نقاط خصوصا بعدما نجح خلال الجولتين الفارطتين في تحقيق تعادلين مشجعين الاول على ارضه امام الترجي الرياضي والثاني امام النادي البنزرتي خارج القواعد.

وسيكون التنافس على اشده في المباراتين الاخيرتين لهذه الجولة بين مستقبل سليمان (5 نقاط) واتحاد بن قردان (3 نقاط) من جهة واتحاد تطاوين (3 نقاط) وشبيبة العمران (6 نقاط) من جهة اخرى اذ سيحاول كل فريق تحقيق المكسب لتدعيم موقعه في سلم الترتيب ودخول المنطقة الدافئة بما يساهم في رفع منسوب الثقة وتخفيف الضغط في بقية المشوار.