زغوان: انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون وسط تقديرات ببلوغ 60 ألف طن من الزيتون و12 ألف طن من الزيت

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احتضنت إحدى الضيعات الفلاحية بالفحص، اليوم الجمعة، موكب إعطاء إشارة انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون بولاية زغوان، بإشراف والي الجهة كريم البرنجي والمندوب الجهوي للفلاحة بالنيابة رمزي الملوح وعدد من الإطارات الجهوية ذات الصلة.

وأفاد رئيس دائرة الانتاج النباتي بمندوبية الفلاحة علي الهمامي خلال العرض الذي قدمه بالمناسبة، بإن الإنتاج الجملي للزيتون خلال الموسم الفلاحي 2024 / 2025، قدر بحوالي 60 ألف طن من الزيتون و12 ألف طن من الزيت مقابل 20 ألف طن من الزيتون و3 الاف و900 طن من الزيت في الموسم الفارط.

وذكر رئيس الدائرة، أن عدد أصول الزياتين بولاية زغوان بلغت 5ر8 مليون شجرة منها ما يفوق 3 ملايين شجرة منتجة تمتد جميعها على مساحة تقدر تقارب ال61 ألف هكتار منها 20 ألف هكتار ذات النمط البيولوجي

وأشار إلى أنه تم تعهد 37 معصرة معدة للتحويل وتهيئة فضاءات قبول محاصيل الزياتين للمحافظة على جودة الزيوت، لافتا إلى أن قطاع الزياتين يوفر حوالي 500 يوم عمل موسميا



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حامد