مدنين: تاخير موعد فتح موسم صيد الاخطبوط الى يوم 15 نوفمبر المقبل

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تقرر تاجيل فتح موسم صيد الاخطبوط بسواحل ولاية مدنين الى يوم 16 نوفمبر المقبل، وذلك بتأخير لشهر عن الموسم الماضي، بقرار من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على اثر القيام بخرجات بحرية بينت صغر حجم الاخطبوط، وفق رئيس دائرة انتاج الصيد البحري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مراد النجاعي.





واوضح النجاعي في تصريح لصحفية "وات" ان احجام الاخطبوط لم تصل الى الوزن القانوني والمحدد لصيدها وهو 1 كلغ، لذلك تم تأجيل فتح الموسم الى حين تحسن وزن الاخطبوط مع دعوة البحارة عند فتح الموسم الى ارجاع الاخطبوط صغير الحجم دون الوزن المحدد الى البحر حماية للثروة وللمخزون، الذي يشهد تراجعا بسبب الصيد العشوائي وتاثيرات التغيرات المناخية.



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وتعتبر سواحل ولاية مدنين من بين مناطق انتاج الاخطبوط بالبلاد، وخاصة بموانئ الكتف وجرجيس وحومة السوق، موفرة في الموسم الماضي انتاجا بلغ 188 طنا، مسجلا زياردة عن الموسم الذي سبقه (126 طنا)، وفق النجاعي.

واضاف ان هذه الكميات متأتية حسب الموانئ، من ميناء الكتف (بكمية 89 طنا ما يمثل 47 بالمائة من انتاج الجهة)، ثم ميناء جرجيس (68 طنا بنسبة 37 بالمائة) فميناء جربة حومة السوق (30 طنا اي بنسبة 16 بالمائة).

وشارك في الموسم المنقضي لصيد الاخطبوط الذي امتد من 15 اكتوبر الى 15 ماي، 100 مركب صيد، منهم 45 مركبا بميناء الكتف و30 مركبا بميناء جرجيس و20 مركبا بميناء حومة السوق، شغّلت على متنها 500 بحار.

وبين النجاعي ان اغلب الكميات توجه الى التصدير عبر وحدات منتصبة بالجهة، في ما يباع الكيلوغرام الواحد من الاخطبوط بالاسواق باسعار تراوحت بين 20 و30 دينارا.