الشركة الجهوية للنقل بسليانة تعزز أسطولها بثلاث حافلات جديدة

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تسلّمت الشركة الجهوية للنقل بولاية سليانة، اليوم الخميس، ثلاث حافلات نقل حضري عادية جديدة ضمن القسط الثاني المتعلق بطلب العروض بعنوان سنة 2020.





وتندرج هذه الاقتناءات ضمن استراتيجية الشركة للرفع من جاهزية اسطولها وتحسين العرض وتأمين سفراتها في كنف الجودة والأمن والسلامة وذلك عملا بتوصيات وزارة النقل الرامية الى ضرورة التسريع في تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي، سواء الحضري أو بين المدن، استجابة لتطلعات المواطنين، وفق بلاغ نشرته وزارة النقل.