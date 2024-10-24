افتتاح المسبح البلدي بالبلفدير في 1 نوفمبر للاستغلال العمومي في الحفلات والتظاهرات الثقافية والترفيه في انتظار السباحة بداية من غرة ماي

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أعلنت بلدية تونس اليوم الخميس أن المسبح البلدي بالبلفدير سيفتح أبوابه للعموم بداية من 1 نوفمبر المقبل لتنظيم العروض الثقافية والحفلات وإبرام عقود القران واستغلال ملعب للتنس والترفيه والتمتع بخدمات مقهى قاعة شاي من الصنف الرفيع في انتظار حلول موسم السباحة في الهواء الطلق في ماي المقبل.

وقالت البلدية في بلاغ على موقعها للتواصل الاجتماعي فايسبوك إن المعنيين باستغلال فضاء المسبح لإقامة التظاهرات الثقافية والأعراس من أشخاص وجمعيات مدعوون الى تقديم مطالب في الغرض لدى مقر البلدية في القصبة أو عن طريق رسائل مضمونة الوصول.

وصرح مدير المسبح سفيان بلعيد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن المسبح سيستغل للسباحة في الهواء الطلق خلال الفترة من 1 ماي الى 31 أكتوبر وسيكون مفتوحا للسباحة للعموم وللجمعيات والنوادي الراغبة في ذلك بقيمة 4 دينارات للساعة الواحدة.

وأضاف أن ملعب التنس سيوضع على ذمة الأشخاص والجمعيات خلال النهار والليل بسعر 12 دينار للساعة الواحدة بلا إضاءة و24 دينارا بالاضاءة.



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وسيعمل المسبح حسب التوقيت الاداري وإضافة وقت ليلي للمقهى وللتظاهرات والحفلات والأعراس ورياضة التنس حسب الطلب وفقا لنفس المصدر.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أعاد يوم الاثنين فتح المسبح البلدي بالبلفدير بعد أن تعهده وأمر بترميمه وإصلاحه إلى جانب إعادة تهيئة ساحة باستور.

وقامت بعملية اعادة التهيئة إدارة الهندسة العسكرية وبلغت كلفة الأشغال 18 مليون دينار.