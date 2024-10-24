Babnet

وزارة الصناعة ونظيرتها السعودية تتفقان على تنظيم اجتماع افتراضي لدفع الاستثمار المشترك

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/671a6d3a24fd47.51873250_hkqmjglnfepoi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 24 Octobre 2024 - 16:51 قراءة: 0 د, 32 ث
      
اتفقت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ونطيرتها السعودية على تنظيم اجتماع افتراضي خلال الفترة القادمة لتبادل التجارب والخبرات والعمل على استقطاب الاستثمارات لكلا البلدين .


واجتمعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، بوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريّف، امس الأربعاء، على هامش فعاليات منتدى الساسيات الصناعية متعدّد الأطراف التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
...


وأكد الطرفان ضرورة النهوض بالشراكات بين مختلف الدول العربية وتطوير السياسات الصناعية لمواكبة أحدث التكنولوجيات في المجال الصناعي بهدف الرفع من القدرة التنافسية للمنتجات العربية.


وتناول اللقاء وفق بلاغ نشرته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك" آليات تعزيز التعاون التونسي السعودي في قطاعي الصناعة والمناجم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296312


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 17:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
رئاسيات 2024
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*