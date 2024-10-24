وزارة الصناعة ونظيرتها السعودية تتفقان على تنظيم اجتماع افتراضي لدفع الاستثمار المشترك

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اتفقت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ونطيرتها السعودية على تنظيم اجتماع افتراضي خلال الفترة القادمة لتبادل التجارب والخبرات والعمل على استقطاب الاستثمارات لكلا البلدين .





واجتمعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، بوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريّف، امس الأربعاء، على هامش فعاليات منتدى الساسيات الصناعية متعدّد الأطراف التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.



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وأكد الطرفان ضرورة النهوض بالشراكات بين مختلف الدول العربية وتطوير السياسات الصناعية لمواكبة أحدث التكنولوجيات في المجال الصناعي بهدف الرفع من القدرة التنافسية للمنتجات العربية.





وتناول اللقاء وفق بلاغ نشرته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك" آليات تعزيز التعاون التونسي السعودي في قطاعي الصناعة والمناجم.