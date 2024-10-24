حضور تونسي هام للتعريف بتظاهرات ثقافية في المهرجان الدولي للفنون طريق الحرير في شانغهاي بالصين

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شارك عدد من المسؤولين عن مؤسسات ثقافية وتظاهرات فنية تونسية في الدورة 23 من المهرجان الدولي للفنون طريق الحرير في شانغهاي، التي تُقام من 12 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2024 بمدينة شيآن التاريخية بمقاطعة شنشي شمال غربي الصين.





وقد كانت تونس ممثلة في هذه التظاهرة بكل من هند المقراني، المديرة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية عن مهرجان قرطاج الدولي، ومنير العرقي، مدير الدورة الخامسة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية، ووليد بن حسن، مدير مهرجان استعراض أوسو بسوسة وبدر الدين الشعباني، مدير مهرجان الواحات الدولي للسياحة و الثقافة بتوزر. وتتنزل مشاركتهم في إطار التعريف بالمهرجانات التونسية والفعل الثقافي بالبلاد إضافة إلى التشبيك الثقافي والتعاون الدولي إذ تم بالمناسبة تسجيل انضمام هذه المهرجانات لشبكة طريق الحرير.



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وحسب بلاغ صادر عن المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، فقد قدم منير العرقي في كلمة ألقاها خلال الندوة الرسمية للمهرجان تظاهرة أيام قرطاج المسرحية والتاريخ العريق لهذه التظاهرة التي تُعنى بالمسرح في مختلف تجلياته مسلطا الضوء على مجموعة من فقرات المهرجان على غرار مسابقة مسرح الحرية التي تفرز تجارب مسرحية من خلف قضبان السجون. وللإشارة فإن الدورة الخامسة والعشرين من أيام قرطاج المسرحية ستنتظم من 23 إلى 30 نوفمبر القادم.

وقدم مدير مهرجان استعراض أوسو بسوسة ، وليد بن حسن، هذه التظاهرة الثقافية العريقة التي بلغت هذه السنة دورتها الحادية والستين مركزا على تشجيع المهرجان على "الابتكار في مجال العروض الفنية وتفرّده بخاصية الابتكار والرسكلة وصنع العربات والعرائس العملاقة".

ومثلت مشاركة عدد من مديري المهرجانات في هذه التظاهرة الثقافية فرصة لتبادل الخبرات في مجال تثمين الموروث الثقافي للمناطق، وفي هذا السياق قدم ممثل مهرجان الواحات الدولي للسياحة والثقافة بتوزر، بدر الدين الشعباني، لمحة عن أهم ما يزخر به الموروث الثقافي لتوزر من ثروات طبيعية وتاريخية على غرار منتجات التمور التي يزدهر إنتاجها في مثل هذه الفترة من السنة.

وبما أن الثقافة عابرة للتاريخ ومواكبة للتطور التكنولوجي أيضا فقد ارتكزت المشاركة التونسية على التعريف بالموروث الثقافي التونسي من خلال توفير محامل رقمية تُعرف بالمهرجانات التونسية وتضم مجموعة من الأفلام المصورة بتقنية الواقع الافتراضي 360°.

وللإشارة فإن هذه الدورة من المهرجان الدولي للفنون طريق الحرير في شانغهاي ستشهد تقديم 63 عرضا فنيا بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات الأخرى.