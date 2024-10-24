تظاهرة "بصمة" في دورتها الخامسة تهتم بمقاومة ظاهرة العنف داخل الوسط المدرسي

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تفتتح اليوم الخميس 24 أكتوبر، بالمدرسة الابتدائية بزليانة من ولاية صفاقس، فعاليات الدورة الخامسة من التظاهرة الثقافية "بصمة" لتمتد إلى غاية يوم 27 من الشهر الحالي.



وستسهل هذه التظاهرة فعالياتها بعرض تنشيطي للأطفال بعنوان "عمو الصحبي"، سيتم إعادة تقديمه خلال اليوم الثالث من التظاهرة في المدرسة الابتدائية قرقور، وورشة جداريات إضافة إلى حصة توعوية حول الأكلة الصحية تُنجز بالتعاون مع مركز رعاية الصحة الأساسية بزليانة.

"بصمة" هي تظاهرة ثقافية ترفيهية موجهة للتلاميذ في المدارس الابتدائية والإعدادية بهدف توعيتهم بجملة من الظواهر الاجتماعية التي تمس هذه الفئة من ذلك ظاهرة العنف في الوسط المدرسي التي ستُخصص لها حلقة نقاش يوم غد الجمعة 25 أكتوبر بفضاء المدرسة الإعدادية بعقارب، وسيشارك فيها كل من المختص في علم الاجتماع معاذ بن نصير بمداخلة موضوعها "كيف ننجو من فخ العنف المدرسي"، وتهاني القطي بمداخلة تحمل عنوان "طريق المراهق مع التغيرات". وتندرج هذه الحصة التوعوية ضمن خطة وزارة التربية لمجابهة ظاهرة العنف داخل الوسط المدرسي التي صدرت في شهر أفريل من هذه السنة والتي تتضمن التوعية والتحسيس بهذه الظاهرة من خلال أنشطة ثقافية وبتشريك فاعلين ثقافيين.



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ويضم برنامج التظاهرة أيضا عرضين موسيقيين، الأول يوم السبت 26 أكتوبر بدار الثقافة الطيب التريكي بعقارب سيقدمه كورال المدرسة الإعدادية بعقارب الى جانب معهدي عقارب 1 و 2 أما العرض الثاني فسيكون في اختتام التظاهرة يوم الأحد.