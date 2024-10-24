المنتخب التونسي للرقبي ب7 لاعبات يشارك يومي 9 و10 نوفمبر المقبل بأكرا في كاس افريقيا للامم

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يشارك المنتخب التونسي للرقبي للسيدات يومي 9 و10 نوفمبر المقبل بالعاصمة الغانية أكرا في كاس افريقيا للامم بسبعة لاعبات الى جانب منتخبات غانا وجنوب إفريقيا وكينيا وزيمبابوي وبوركينا فاسو ومدغشقر والموريس وأوغندا وزامبيا والسنغال وكوت ديفوار.



وتم توزيع المنتخبات في الدور الاول التي ستقام مبارياته يوم 9 نوفمبر على ثلاث مجموعات وقد جاء المنتخب التونسي ضمن المجموعة الاولى الى جانب جنوب افريقيا وزيمبابوي وبوركينا فاسو. ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى جانب افضل منتخبين متحصلين على المركز الثالث في المجموعات الثلاث الى الدور ربع النهائي الذي تقام مقابلاته يوم 10 نوفمبر متبوعا بالدور نصف النهائي ثم الدور النهائي.

وعلاوة على رهان كسب اللقب القاري، ستمكن هذه البطولة التي تقام لأول مرة في غرب إفريقيا المنتخبات الثلاثة الاولى من التاهل لمسابقة كاس التحدي لعام 2025 التي تصنف ضمن المستوى الثاني دوليا.



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واستعدادا لهذا الموعد القاري المرتقب، يواصل المنتخب التونسي تحت اشراف المدرب الفرنسي جيريمي ايكاردي تحضيراته التي شرع فيها منذ قرابة شهرين بتجميع اللاعبات اسبوعيا من الاربعاء الى الاحد مع اجراء مقابلات تطبيقية.