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امير لوصيف واحمد الذويوي ومروان سعد يمثلون التحكيم التونسي في تصفيات شمال افريقيا المؤهلة لكاس افريقيا للامم لكرة القدم تحت 17 عاما

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Publié le Jeudi 24 Octobre 2024 - 11:49 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تم تعيين ثلاثي التحكيم التونسي المتألف من الحكم امير لوصيف والحكمين المساعدين احمد الذويوي ومروان سعد ضمن قائمة الحكام الذين سيتولون ادارة مباريات الدورة الترشيحية لمنطقة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم لمنتخبات تحت 17 عاما المؤهلة الى نهائيات كاس افريقيا للامم 2025.
وستقام الدورة الترشيحية في المغرب بمدينتي الدار البيضاء والمحمدية من 11 الى 23 نوفمبر المقبل بمشاركة خمسة منتخبات هي تونس والمغرب والجزائر وليبيا ومصر.
ويتاهل في اعقاب هذه الدورة صاحبا المركزين الاول والثاني الى النهائيات الافريقية.


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