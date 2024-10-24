سليانة: اصابة 9 اشخاص في حادث إنقلاب سيارة أجرة بمنطقة الخروب

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جد، صباح اليوم الخميس، بمنطقة الخروب من معتمدية سليانة الجنوبية، حادث مرور تمثل في إنقلاب سيارة أجرة "نقل ريفي"، أسفر عن إصابة 9 اشخاص، وفق ما افاد به مصدر من الحماية المدنية صحفية "وات".



ووصف ذات المصدر الإصابات ب"الخفيفة"، لافتا إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى الجهوي بسليانة لتلقى الإسعافات الأولية الضرورية.

وأضاف انه تم تسخير 3 سيارات إسعاف تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة لنقل المصابين.