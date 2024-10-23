الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية توقف تشغيل الخط صفاقس/المتلوي وصفاقس/قابس بفعل الأمطار

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أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن توقف سير القطارات على الخط الرابط بين صفاقس/ المتلوى وصفاقس/قابس انطلاقا من، مساء اليوم الأربعاء، وذلك حفاظا على سلامة المسافرين إثر التهاطل الكثيف للأمطار .





واضافت الشركة في بلاغ اصدرته، مساء الاربعاء، ان هطول الامطار أدى الى سيلان غزير للمياه تحت أرضيّة السكة الحديدية بين محطتي قرقور والمحرس.



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واكدت انها ستعلن عن عودة السفرات بعد توقف الأمطار وتشخيص وضعية أرضية السكة والقيام بما يلزم لتأمين حركة القطارات في كنف السلامة اللازمة.



