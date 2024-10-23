زغوان: إبرام اتفاقية شراكة بين الجمعية التونسية لعلوم الفلك ونادي علوم الفضاء لخلق بيئة علمية بالجهة (رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك)

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أبرمت الجمعية التونسية لعلوم الفلك، مساء أمس الثلاثاء، اتفاقية شراكة مع نادي علوم الفضاء بزغوان، الذي تم إحداثه في الفترة الأخيرة، برغبة من مجموعة من الشباب الجامعي والمدرسي بالجهة



وذكر رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك سفيان كمون لـصحفي "وات" أن هذه الاتفاقية، تهدف إلى ترسيخ الثقافية العلمية لدى أبناء الجهة واستثمار التكنولوجيا الحديثة وتحفيز ملكة الإبداع والابتكار في مجالات الفلك والفضاء، وأوضح أن الجمعية ستعمل بمقتضى هذه الاتفاقية على إعداد برنامج علمي يتضمن تكوين مؤطرين من أبناء المنطقة في ميدان علوم الفلك وتشريك رواد النادي في التظاهرات العلمية داخل تونس وخارجها.

وأفاد مدير نادي علوم الفضاء ياسين بن تركية من جهته، أن إحداث هذا النادي لأول مرة بولاية زغوان، سيساهم بالتعاون مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك، في خلق بيئة علمية تمكن الناشئة من تفجير طاقاتها في الابتكار والإبداع في النشاط العلمي، لافتا إلى أنه تم تأثيث النادي بمختلف التجهيزات لممارسة النشاط الذي سينطلق فعليا في أواخر شهر نوفمبر المقبل.