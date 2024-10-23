وزير الدفاع الوطني يؤدّي زيارة إلى القاعدة العسكريّة بباجة

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دشّن وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، أثناء زيارة ميدانية إلى القاعدة العسكريّة بباجة أمس الثلاثاء، القاعة الجديدة للرياضة بالقاعدة. كما تفقّد سير العمل واطّلع على ظروف عيش وجاهزيّة العسكريّين العاملين بمختلف المصالح والوحدات العسكريّة بالقاعدة العسكرية.



واطلع السهيلي، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، على ما يقدّمه المركز العسكري للتكوين المهني بباجة من فرص للتكوين لفائدة أبناء وبنات الجهة والمناطق المجاورة في عديد الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل.





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وثمّن وزير الدفاع الوطني المجهودات المبذولة من طرف كلّ العسكريّين بمختلف رتبهم والتزامهم بأداء واجبهم في سبيل حماية الوطن والذود عن حرمته، داعيا إيّاهم إلى ملازمة اليقظة والحذر وبذل الجهد كلّ من موقعه للمحافظة على نفس مستوى الجاهزيّة في أداء مهامهم والتصدّي بنجاعة لمختلف التهديدات المحتملة.



كما شدّد على مزيد تحسين وتطوير مستلزمات الحياة اليومية داخل المنشآت العسكرية ومزيد الإحاطة بصغار الرتب والجنود، والإصغاء إلى مشاغلهم والتفاعل معها.