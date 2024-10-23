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المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس يكوّن 18 مهندسا استشفائيا افريقيا في مجال صيانة المعدات الطبية

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Publié le Mercredi 23 Octobre 2024 - 18:03 قراءة: 1 د, 38 ث
      
أمّن المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس، التابع لجامعة تونس المنار، تكوين 18 مهندسا استشفائيا من 8 بلدان أفريقية، في مجال التقنيات المتقدمة لصيانة المعدات الطبية بقاعات العمليات الجراحية والانعاش، وذلك في إطار الدورة الثانية من برنامج التكوين الثلاثي بين تونس واليابان وبقية دول افريقيا، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مدينة العلوم بتونس والإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

وأوضح مدير المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس، الهادي الطرابلسي، خلال موكب اختتام الدورة الثانية للتكوين الثلاثي تحت عنوان" تكوين المكونين في مجال التقنيات المتقدمة لصيانة ومراقبة جودة المعدات الطبية في غرف العمليات والانعاش"، الملتئم اليوم الأربعاء، بمدينة العلوم بتونس، أن المعهد تولّى منذ 3 أكتوبر الجاري تكوين 18 مهندسا استشفائيا من البنين وكوت ديفوار وجيبوتي والغابون وغينيا وموريتانيا والسينغال والطوغو، على امتداد 20 يوما حضوريا وأسبوع عن بعد، بإشراف كفاءات تونسية في المجال المذكور.

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ومن جانبه أفاد رئيس جامعة تونس المنار المعز الشفرة، أن المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية وشركائه أمّنوا خلال الدورة الأولى لتكوين المكونين الملتئمة خلال سنة 2023، تكوين 18 مهندسا استشفائيا آخرين قادمين من 10 دول أفريقية في مجال صيانة معدات التصوير الطبي.

وتنطلق، خلال شهر جوان 2025، الدورة الثالثة لتكوين المكونين الأفارقة في مجال صيانة المعدات في المختبرات الطبية، وفق معز الشفرة، الذي أكّد مواصلة المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس نشاطه في مجال تكوين المكونين ضمن مشاريع أخرى، بعد اختتام برنامج التعاون الثلاثي بين تونس واليابان وافريقيا سنة 2025.

ومن جانبه ذكر سفير اليابان بتونس، تاكيشي اوسوغا، أن هذه المبادرة تعد ثمرة اتفاقية تعاون بين تونس واليابان وافريقيا، تم إبرامها على إثر انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الإفريقية (تيكاد 8 ) بتونس في شهر أوت 2022، حيث جمع 48 دولة أفريقية، بما في ذلك 20 دولة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، لمناقشة سبل التنمية في افريقيا خلال فترة ما بعد جائحة كوفيد-19، لا سيما من خلال الاستثمار في الموارد البشرية.

وبين أنه تم اختيار تونس لتنظيم دورات تكوينية في مجال التكنولوجيات الطبية لفائدة عدد من الدول الافريقية اعترافا بإشعاعها وتألقها في هذا المجال هلى المستوى الافريقي.


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