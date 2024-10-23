Babnet

استقدام اطارات طبية وشبه طبية تونسية للعمل في المؤسسات الصحية الكويتية، من محاور لقاء وزير الصحة بسفير الكويت بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60e8829ccf9e67.44003251_filompjhegkqn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 23 Octobre 2024 - 16:29 قراءة: 0 د, 50 ث
      
مثل استقدام اطارات طبية وشبه طبية تونسية للعمل في المؤسسات الصحية الكويتية، من أبرز محاور لقاء وزير الصحة، مصطفى الفرجاني اليوم الاربعاء بمقر الوزارة، بسفير دولة الكويت بتونس، منصور خالد العمر.

وتناول اللقاء الذي خصص، لبحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، سبل تفعيل البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الصحي الموقعة بين البلدين في عام 2010، بهدف تكثيف العمل المشترك وتحقيق المزيد من التكامل في المجالات الصحية، وفق بلاغ للوزارة.

...

وبحث امكانية إرساء شراكة دوائية بين الشركة التونسية للصناعات الصيدلية "سيفات" والمؤسسات الكويتية، بما يعزز من صناعة الدواء الوطنية ويدعم الابتكار والتصدير، الى جانب تبادل الخبرات بين وزارتي الصحة في البلدين، لتطوير نظم الرعاية الصحية والاستفادة من التجارب المشتركة.

كما تطرّق الاجتماع إلى تسريع تنفيذ المشاريع الصحية الممولة من الصندوق الكويتي للتنمية، في إطار خطة الحكومة التونسية الحالية لتعزيز البنية التحتية الصحية، بما في ذلك بناء وتجهيز المستشفيات الجهوية في ولايات جندوبة، سيدي بوزيد، القيروان، وسليانة.

وشدّد وزير الصحة بالمناسبة على أهمية التعاون مع الكويت لتجاوز العقبات وتقدم المشاريع بما يساهم في تحسين الخدمات الصحية في تونس.




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296257


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 16:38 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
رئاسيات 2024
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*