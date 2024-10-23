سليانة : انطلاق مهرجان circuit. Théâtre في دورته الرابعة

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انطلقت مساء أمس الثلاثاء بالمدرسة الابتدائية أولاد بوعافية بمعتمدية كسرى مهرجان circuit. Théâtre

في دورته الرابعة وشمل عرض الافتتاح ورشة في اللعب الدرامي وعرضا موسيقيا للأطفال وعرضا مسرحيا.

ومن المنتظر أن تتواصل فعاليات المهرجان إلى غاية يوم الجمعة بعدد من المؤسسات التربوية.





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وبين مدير مركز الفنون الركحية والدرامية بسليانة، ومدير التظاهرة صالح الفالح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن المهرجان موجه للطفل بالمناطق الريفية والنائية ليشمل معتمديات كسرى ومكثر والروحية ب8 مدارس ابتدائية لأول مرة تشهد احتضان عروض مسرحية وموسيقية مبرزا دور المهرجان في تجسيد اللامركزية الثقافية.

وأضاف أنه سيتم بالمناسبة تقديم أنشطة ترفيهية تربوية تساهم في تنشئة الطفل على جملة من القيم قصد تكوين شخصية متزنة.



و أشار مدير المهرجان إلى ان البرمجة تتضمن ورشات لفائدة المربين للسنوات ماقبل الدراسة، في الألعاب الدرامية والتعبير الدرامي، وبين أن عددا من الفنانين التشكيليين وهم أمل بلعيد والأسعد الصغير وايمان بالناجم، أعربوا عن تطوعهم لإنجاز جداريات بعدد من المؤسسات التربوية.



وأكد أن مؤسسات دُور الثقافة بمعتمديات مكثر وكسرى والروحية ستساهم بصفة استثنائية في المهرجان من خلال اقتناء عرض مسرحي، علما أن المهرجان يمر بصعوبة مالية ولم يتحصل على دعم من وزارة الشؤون الثقافية رغم بلوغه الدورة الرابعة.