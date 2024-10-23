وفاة كهل غرقا بوادي سيدي معاوية بالحمامات بعد تهاطل كميات كبيرة من الامطار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6718dff700b905.76816950_ghkqnomljfpei.jpg width=100 align=left border=0>

تسبب تواصل تهاطل كميات هامة من الامطار، منذ اول امس الاثنين، بولاية نابل، في سيلان العديد من الاودية مما نجم عنه وفاة كهل غرقا بوادي سيدي معاوية على مستوى منطقة سيدي الجديدي بالحمامات، وفق ما اكد الناطق الرسمي باسم اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث والمدير الجهوي للحماية المدنية بنابل العميد مراد المشري في تصريح لصحفي "وات".



واضاف المشري ان وحدات الحرس الوطني، عثرت على جثة الكهل، اليوم الاربعاء، على مقربة من شجرة بوادي سيدي معاوية، بعد عمليات بحث متواصلة على اثر ورود بلاغ من عائلته بفقدانه منذ عشية امس.





...



وابرز ان الكميات الكبيرة من الامطار، التي تواصل تهاطلها على عدد من المناطق بولاية نابل، تسبب في سيلان عديد الاودية دون تسجيل فيضانها، مؤكدا ضرورة توخي الحذر عند الاقتراب منها وعدم المجازفة بعبورها.