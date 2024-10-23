المنستير: تعليق الدروس بكافة مؤسسات التربية والتعليم العالي ومراكز التكوين المهني بالجهة خلال الحصة الصباحية

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أعلنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها، اليوم الاربعاء، عن تعليق الدروس اليوم الأربعاء، خلال الحصة الصباحية بجميع المؤسسات التربوية ومؤسسات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني بولاية المنستير إلى حين إشعار آخر.



وأوضحت اللجنة في بلاغ لها نشرته ولاية المنستير على صفحتها الرسمية، أنّ قرار تعليق الدروس يأتي نظرا لتواصل تهاطل الأمطار بغزارة بعدد من المناطق في الجهة، مشيرة إلى أنّها تواصل متابعة تطورات الوضع الجوي بكافة معتمديات الجهة بالتنسيق مع كافة اللجان المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها.

وتعطلت حركة مترو الساحل بسبب انقطاع التيار الكهربائي، كما تعطلت حركة المرور بين المنستير وسوسة على مستوى وادي حمدون.



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