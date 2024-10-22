انقطاع حركة المرور على الطريق الجهوية 206 الرابطة بين مدينتي قبلي ودوز جراء ارتفاع منسوب وادي المعمر

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انقطعت مساء اليوم حركة المرور على الطريق الجهوية 206 الرابطة بين مدينتي قبلي ودوز على مستوى النقطة الكيلومترية 12 بسبب ارتفاع منسوب وادي المعمر وفق ما اكده المدير الجهوي للحماية المدنية العقيد سيف الدين الدخلاوي لوات، مشيرا الى انه يتم بالتعاون مع وحدات الحرس الوطني تامين وصول مستعملي هذه الطريق الى وجهاتهم عبر طرقات بديلة.



واضاف المصدر ذاته انه وقع عبر متابعة النشرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي منذ صبيحة يوم الاثنين 21 اكتوبر إشعار كافة اعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة قصد تسخير جميع الامكانيات المادية والبشرية للتدخل في صورة هطول امطار على الجهة التي شهدت مساء ذلك اليوم وفجر يوم الثلاثاء 22 اكتوبر نزول كميات متفاوتة من الامطار بلغ اعلاها 32 ملم بمعتمدية الفوار

واشار سيف الدين الدخلاوي الى ان وحدات الحماية المدنية سجلت 23 تدخلا على مستوى كامل الولاية علاوة علىى القيام بـ 12 معاينة لنقاط زرقاء ومنازل ومؤسسات مفتوحة للعموم تتراكم بها المياه مع القيام بـ 8 تدخلات لضخ المياه وازاحة 3 سيارات كانت عالقة بالوحل بالطرقات العامة فضلا عن القيام بالتنسيق مع الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان ووحدات الحرس الوطني بمعاينة طريق ام الشياه بصحراء معتمدية دوز الشمالية والطريق الوطنية عدد 20 الرابطة بين دوز ومطماطة للتاكد من منسوب مياه الاودية نظرا لتهاطل كميات هامة من الامطار بولايتي قابس وتطاوين ووصول المياه عبر هذه الاودية الى صحراء ولاية قبلي