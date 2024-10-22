في لقاء مع انفانتينو - ايدير يستعرض وضع الجامعة التونسية لكرة القدم

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استعرض رئيس لجنة التسوية المكلفة بتسيير شؤون الجامعة التونسية لكرة القدم، كمال إيدير، اليوم الثلاثاء، في لقائه برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، الوضع الحالي للجامعة وذلك على هامش أشغال الجمعية العمومية السادسة والأربعين للكنفيدرالية الإفريقية في أديس أبابا.



وقدم إيدير، حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للجامعة، خلال هذا اللقاء، المجهودات التي تقوم بها الجامعة من أجل إنجاح الموسم الرياضي، وكذلك جملة الصعوبات التي تواجهها خاصة من الناحية المالية لتنفيذ مختلف البرامج، مثمّنا الدور الذي لعبه الاتحاد الدولي في دعم مجهودات الجامعة في سبيل تطوير كرة القدم التونسيّة، والمشاريع المشتركة خلال السنوات الأخيرة.





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واعتبر ايدير أن الجامعة التونسية بوصفها قطباً من أقطاب كرة القدم في القارة الأفريقية، في حاجة إلى المزيد من الدعم من قبل "الفيفا"، لمواصلة مجهوداتها لإعادة الهيكلة، وتنفيذ مختلف المشاريع والبرامج، الهادفة إلى تطوير اللعبة وتعصير عمل الجامعة

وتمّ الاتفاق على الإلتقاء مجددا في أقرب الآجال لبحث مختلف الملفات.

ر-هس





