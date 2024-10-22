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الوكالة التونسية للتعاون الفني تنظم ورشات تكوينية للراغبين في العمل في إطار التعاون الفني

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Publié le Mardi 22 Octobre 2024 - 19:07 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تنظم الوكالة التونسية للتعاون الفني، سلسلة من الورشات التكوينية، بين موفى 2024 و2025، موجهة للراغبين في العمل في نطاق التعاون الفني، بهدف إنجاح عملية الانتداب بالخارج من مرحلة التسجيل لدى الوكالة وصولا إلى الانتداب والالتحاق بالمؤسسة الأجنبية.

وستتناول الورشات، وفق ما جاء في بلاغ نشرته الوكالة، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فايسبوك /ميتا"، 3 محاور رئيسية يتعلق الأول منها بإعداد السّيرة الذاتية وكيفية التسجيل في الوكالة وهو موجه لكل الراغبين في العمل في إطار التعاون الفني، ومحور الإستعداد المادي والمعنوي للمقابلة الفنية وكيفية الرّد على الأسئلة الأكثر تداولا من قبل المشغلين الأجانب وهي موجهة بالأساس للمسجلين بالوكالة على أن تكون الأولوية للمدعووين للمقابلات الفنية.

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أما المحور الثالث للورشات المزمع تنظيمها في الغرض فيتعلق بالتحضير ما قبل المغادرة للعمل بالخارج وتهم الناجحين في المقابلات الفنية أو المتعاقدين.

ودعت الوكالة التونسية للتعاون الفني الرّاغبين في المشاركة في دورات المحور الأول إلى تعمير إلى الاستمارة الالكترونية httpss://forms.gle/KgJ5KAhDTCBgMry9A على أن يتمّ الإعلان عن الروابط الخاصة بالتسجيل في الدورات الأخرى في الإبان.




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