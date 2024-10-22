سليانة: وضع 10 ألاف و150 قنطارا من البذور الممتازة منذ بداية الموسم بمراكز التجميع

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بلغت كميات البذور الممتازة الموضوعة منذ بداية الموسم الى تاريخ أمس الإثنين، بمراكز التجميع (العدة للبذر) 10 ألاف و150 قنطارا، أي بنسبة 31 بالمائة من الحصة المبرمجة للجهة المقدرة ب32 ألفا و300 قنطار (موزعة إلى 9 ألاف و50 قنطارا قمح صلب و300 قنطار قمح لين و800 قنطار شعير)، وفق رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد طاهر عزوز.



وبين عزوز، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن كميات بذور الشعير العادية، قدرت في حدود 5 ألاف و98 قنطارا وتوزعت كميات الأسمدة الفسفاطية التي تزودت بها الجهة إلى 21 ألف قنطار من مادة د.أ.ب و20 ألفا و800 قنطار من مادة سيبير 45.

وإعتبر عزوز أن نسق التزود بهذه الأسمدة لا يزال ضعيفا، لافتا إلى توفر مخزون في حدود 3 ألاف و700 قنطار من مادة الأمونيتر الزراعي.



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وافاد بخصوص تقدم عملية البذر بانه تم بذر حوالي 4 ألاف هكتار من الأعلاف ( قرط وسيلاج وأعلاف خضراء).

يذكر أن المساحات المبرمجة لموسم البذر الحالي بلغت مايقارب 155 ألفا و500 هكتار من الحبوب، موزعة إلى 80 ألف هكتار قمح صلب و70 ألف هكتار شعير و5 آلاف هكتار قمح لين و500 هكتار تريتكار.