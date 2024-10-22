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صفاقس: إقرار تأجيل جلسات محاكم صفاقس إلى موعد لاحق نظرا للتقلبات المناخية

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Publié le Mardi 22 Octobre 2024 - 11:10 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تقرر، على إثر تهاطل كميات هامة من الامطار، منذ فجر اليوم الثلاثاء، بولاية صفاقس، تأجيل الجلسات (على حالتها) بجميع محاكم صفاقس، إلى وقت لاحق.

وأفاد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس شهاب بالي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم اتخاذ هذا القرار، بعد إستشارة الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بصفاقس، بإعتباره السلطة القضائية الأولى، والمشرف على جميع محاكم صفاقس.

...

وياتي القرار، حفاظا على سلامة ومصالح جميع المعنيين بقضايا الموقوفين، والقضايا المدنية، على إثر تساقط كميات هامة من الأمطار، مما أدى إلى غلق الطرقات، وصعوبة الولوج إلى جميع المحاكم الكائنة وسط المدينة مثل المحكمتين الإبتدائيتين ومحكمة الإستئناف ومحاكم الناحية.
وأكد بالي، أن تأجيل الجلسات إلى موعد لاحق، لا يؤثر قطعا على مصالح المتقاضين.


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