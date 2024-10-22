رجة ارضية بقوة 2،5 درجة على سلم رشتر شمال غرب مدينة زغوان

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سجلـت محطـات رصـد الزلازل التابعـة للمعـهـد الوطنـي للرصـد الجوي رجة أرضية، الثلاثاء 22 اكتوبر علـى الساعــة 22 و 51 دقيقة بالتوقيت المحلي، بلغت قوتهـا 2،5 درجة علـى سلـم ريشتـر في المركز.



وحـدد مركز الهزة، حسب التحاليل الاولية، بــ 36،47 درجة خط عرض و بــ 9،96 درجة خط طـول، بمنطقة تقع شمال غرب مدينة زغوان من ولاية زغوان، وفق بلاغ للمعهد.