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رجة ارضية بقوة 2،5 درجة على سلم رشتر شمال غرب مدينة زغوان

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Publié le Mardi 22 Octobre 2024 - 08:38 قراءة: 0 د, 18 ث
      
سجلـت محطـات رصـد الزلازل التابعـة للمعـهـد الوطنـي للرصـد الجوي رجة أرضية، الثلاثاء 22 اكتوبر علـى الساعــة 22 و 51 دقيقة بالتوقيت المحلي، بلغت قوتهـا 2،5 درجة علـى سلـم ريشتـر في المركز.

وحـدد مركز الهزة، حسب التحاليل الاولية، بــ 36،47 درجة خط عرض و بــ 9،96 درجة خط طـول، بمنطقة تقع شمال غرب مدينة زغوان من ولاية زغوان، وفق بلاغ للمعهد.


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