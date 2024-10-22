بنزرت: متابعة جهوية ميدانية لعدد من المشاريع والبرامج العمومية الجارية بالجهة

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دعا والي بنزرت سالم بن يعقوب، يوم الإثنين، إلى تفعيل الإجراءات الكفيلة بحسن توظيف كلّ من الفضاء السابق لمدرسة نهج الجزائر التي تمت ازالتها بمحيط شارع بورقيبة وفضاء قصر المؤتمرات ببنزرت واستغلالهما الاستغلال الأمثل والناجع.



يأتي ذلك على هامش زيارة عمل غير معلنة أدّاها الوالي إلى جملة من الفضاءات والمشاريع العمومية المنجزة والمبرمجة بمعتمدية بنزرت الشمالية رفقة معتمدة بنزرت الشمالية سامية بوعلاق، والكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية بنزرت ايمان الزواوي، وثلة من الإطارات المكلفة ذات الاختصاص.





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وشملت زيارة العمل أيضا متابعة إنجاز مشروع إعادة تهيئة وتجديد المسبح البلدي المنجز باعتمادات تقارب 1.8 مليون دينار، وأكد الوالي بخصوصه على ضرورة المتابعة اليومية للأشغال والتأكيد على المقاولات المكلفة باستكمالها في غضون شهر ديسمبر المقبل، لتأمين وظيفية المنشأة الشبابية والرياضية بعد سنوات من الغلق وعدم الاستغلال.

وفي ذات السياق، توقّف والي بنزرت بحضور المندوب الجهوي للشباب والرياضة كمال هنيد عند تقدم اشغال مشروع إعادة تعشيب الملعب الفرعي لمركب 15 أكتوبر ببنزرت والتي قاربت 80 بالمائة وينتظر وفق المصالح البلدية إتمام الإجراءات تحليل نوعية العشب قبل الانطلاق في اعمال تهيئة أرضية الميدان بالعشب الطبيعي.

كما اطّلع الوالي، خلال ذات الزيارة، على مشروع تهيئة فضاء الصناعات التقليدية وذلك بحضور المندوب الجهوي للصناعات التقليدية جمال الدين الرياحي، وتم خلالها التأكيد على المقاولات المكلّفة بضرورة الإيفاء بتعهداتها بشأن استكمال ما عليها من واجبات ضمن كراس الشروط الفنية والصفقة في غضون الشهرين القادمين.