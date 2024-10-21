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النجم الساحلي يكشف عن التركيبة الجديدة للاطار الفني لاكابر كرة القدم بقيادة محمد المكشر

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Publié le Lundi 21 Octobre 2024 - 23:22 قراءة: 0 د, 32 ث
      
كشف النجم الساحلي مساء يوم الاثنين عن التركيبة الجديدة للاطار الفني لاكابر كرة القدم بقيادة محمد المكشر بعد القطيعة بالتراضي مع حمادي الدو.

وفي ما يلي تركيبة الاطار الفني الجديد: محمد المكشر(مدرب أول) ومنير بوقديدة (مدرب مساعد) ورضوان الفالحي (مدرب مساعد)
وبوراوي عيسى (مدرب حراس) ومهدي حاج عمر(معد بدني) ونادر الطرودي (مكلف بالتقييم والإحصاء).
...


وحصلت القطيعة مع حمادي الدو مساء الاحد بعد ان مني فريق جوهرة الساحل بهزيمته الثالثة في خمس جولات من بطولة الرابطة المحترفة الاولى وذلك امام الملعب التونسي بنتيجة 1-صفر بالملعب الاولمبي بسوسة.
ويحتل فريق جوهرة الساحل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب العام برصيد 4 نقاط من انتصار وتعادل و3 هزائم.



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