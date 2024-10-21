مستقبل قابس ينهي العلاقة التعاقدية مع المدرب عبد المجيد الدين الجيلاني

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اعلن مستقبل قابس الصاعد حديثا الى الرابطة الاولى، اليوم الاثنين، عن انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب عبد المجيد الدين الجيلاني بالتراضي.

وتاتي هذه القطيعة مع الفني المغربي عقب هزيمة مستقبل قابس امس على ارضه امام مستقبل سليمان 1-2 في اطار الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

ويحتل فريق الجليزة بعد مرور خمس جولات المركز التاسع بالتساوي مع نجم المتلوي ومستقبل سليمان برصيد 5 نقاط لكل فريق.