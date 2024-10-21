إيقاف مفتش عنه بتهمة الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي بولاية نابل

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تمكنت وحدات الحرس الوطني بمنزل تميم التابعة لولاية نابل بمشاركة وحدات تابعة لإقليم نابل، من إلقاء القبض على شخص ملاحق بموجب مناشير تفتيش صادرة عن المحكمة الابتدائية بتونس بتهمة الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم عليه بالسجن لمدة 21 سنة.



ووفق ما نشرته الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم، فقد تمت إحالة المعني بالأمر على ذمة الوحدات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه بعد التنسيق مع النيابة العمومية.