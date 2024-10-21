الكاف: استعدادات حثيثة لانطلاق موسم بذر الزراعات الكبرى

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ضبطت مختلف المصالح المتدخلة في انجاز الموسم الفلاحي الجديد بولاية الكاف، خلال جلسة عمل انتظمت بمقر الولاية، في موفى الأسبوع الماضي، آخر الإستعدادات لموسم البذر 2024-2025 بالجهة.

وتم بالمناسبة ضبط حاجيات الولاية من البذور الممتازة، والقمح اللين، والشعير، والبذور العادية المراقبة من قمح صلب وشعير، إضافة إلى الأسمدة الكيميائية، في ظل برمجة ترمي إلى انجاز مساحة حوالي 233 الف هكتار موزعة على مختلف أنواع الزراعات الكبرى.

وتشير آخر التحيينات إلى انطلاق موسم البذر على مساحة 200 هكتار من الأعلاف الخريفية المبكرة، مع وضع كميات مختلفة من مستلزمات الموسم على ذمة الفلاحين تقدر بـ 4550 قنطارا من البذور الممتازة أي بنسبة 16.6% من الكميات المبرمجة و7900 قنطار من بذور الشعير المراقبة بنسبة 14.36% من الكميات المبرمجة للجهة.

أما بالنسبة للتزوّد بالأسمدة الكيميائية، فقد تم وضع 7350 قنطارا من ثلاثي الفسفاط الرفيع بنسبة 37 % من الحصة المبرمجة لولاية الكاف، و6400 قنطار من مادة الـ(دأب) بنسبة 14% من الحصة المبرمجة وتواجد مخزون 19200 قنطار من سماد الأمونيتر.



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وبخصوص تمويل صغار الفلاحين، فقد وقع تمويل 127 منتفعا من موارد البنك الوطني الفلاحي بعد تخصيص 1.2 مليون دينار اعتمادات لفائدة البنك التونسي للتضامن وتمويل 39 منتفعا إلى غاية 11 أكتوبر 2024.

وأوصى والي الجهة وليد كعبية، بالمناسبة، بضرورة التنسيق بين مصالح ديوان الحبوب ومصالح المعهد الوطني للزراعات الكبرى ومراكز التجميع قصد الترفيع في نسق التزود والتزويد بالبذور بمختلف أنواعها والأسمدة الكيميائية بغاية توفير إحتياجات الفلاحين والاستجابة إلى طلباتهم.

كما تمت دعوة المجمعين الجدد المنتصبين بجهة الكاف إلى الإنخراط مع المصالح المركزية للبنك التونسي للتضامن، ضمانا لإحكام عمليات تمويل الموسم، وحث ديوان الحبوب كفاعل اساسي بالجهة على توفير فرق إستثنائية للتسريع في تمكين المجمعين والفلاحين من مستحقاتهم.

وتمت الدعوة أيضا إلى تبسيط الإجراءات بالنسبة لبعض الإشكاليات التي يتعرض لها بعض الفلاحين بخصوص التأمين ونقل مستحقاتهم من البذور داخل المنطقة.