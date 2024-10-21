قبلي: انطلاق مشروع "الفولارة الخضراء" لتأطير العاملات في القطاع الفلاحي بولايات قبلي وقفصة وتوزر

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نظّمت جمعية شباب قفصة، أمس الاحد، بدار الشباب بالقلعة من معتمدية دوز الشمالية من ولاية قبلي، الورشة الافتتاحية لمشروع "الفولارة الخضراء" الذي يهدف إلى تأطير عدد من النساء العاملات في القطاع الفلاحي بولايات قبلي وقفصة وتوزر، وفق منسق هذا المشروع عن جهة قبلي علي رابح.



وأوضح رابح، في تصريح لوكالة "وات"، اليوم الاثنين، أن هذا المشروع يهدف إلى التحسيس بوضعية العاملات في القطاع الفلاحي باعتبار ما يتعرضن له من اشكاليات وبالخصوص عدم المساواة في الحقوق والاجور مع الرجال، مشيرا إلى أنّه سيتم العمل على توعية عاملات فلاحيات من الولايات الثلاث التي يستهدفها المشروع بمختلف الحقوق التي تكفلها لهن المجلات القانونية من أجل تحسين ظروف عملهن.

وأبرز أنّه سيتم في إطار هذا المشروع تأطير 15 امرأة عاملة في القطاع الفلاحي عن كل ولاية لمساعدتهن على التعرف على قوانين الشغل وما تكفله لهن من حقوق في توفير الحماية النفسية والاجتماعية، وذلك على امتداد سنة كاملة تتخللها عمليات رصد للمشاكل التي تواجههن، وعمليات مرافقة في كيفية بعث المشاريع وكيفية الحصول على التمويلات للانتصاب للحساب الخاص، وإحداث موارد رزق تثمن مجهودات العاملات في القطاع الفلاحي، وتمكنهن من حسن استثمار ما اكتسبنه من خبرات من خلال عملهن في هذا القطاع.



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