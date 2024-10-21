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نقابة الصحفيين : حرمان صحفيين ومؤسسات إعلامية من تغطية الجلسة الممتازة

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Publié le Lundi 21 Octobre 2024 - 15:35 قراءة: 0 د, 35 ث
      
قالت النقابة الوطنية للصحفيين ، " إن إدارة الاتصال بمجلس نواب الشعب حرمت مجموعة من الصحفيين المستقلين وعددا من المؤسسات الإعلامية، من تغطية الجلسة العامة الممتازة التي عقدها البرلمان، اليوم الإثنين، وخصصت لأداء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليمين الدستورية في عهدته الثانية".

وأضافت ، في بيان ، أنها تلقت تشكيات من قبل عدد من الصحفيين والمصورين الصحفيين تعلقت بالمنع من العمل داخل المجلس وعدم الاستجابة لمطالب التغطية ، مذكّرة بأن مجلس نواب الشعب منع وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية في أوقات سابقة من تغطية جلسته الافتتاحية في مارس 2023 ومصادقته على نظامه الداخلي في أفريل 2024.

...

وأعربت عن استنكارها مما وصفته" استمرار سياسة التعتيم والتضييق على حرية العمل الصحفي وضرب الحق الدستوري للجمهور في المعلومة"


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