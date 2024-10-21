قبلي: انطلاق موسم جني صابة التمور في عدد من واحات الجهة

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انطلق، في عدد من واحات ولاية قبلي، موسم جني صابة التمور، حيث باشر عدد من الفلاحين والتجار الذين اشتروا الصابة على رؤوس نخيلها ببعض المقاسم الفلاحية خاصة بمعتمدية رجيم معتوق جمع العراجين الناضجة وتوجيهها سواء للسوق الداخلية او لوحدات التخزين والتكييف او لوحدات تعليب التمور الموجهة للتصدير.



وعبّر عدد من الفلاحين بمعتمدية قبلي الجنوبية، في تصريحات متطابقة لوكالة "وات"، عن استبشارهم بجودة صابة الموسم الحالي رغم التراجع المسجل في الكمية، والظهور الطفيف لـ"لشيص" (حبات تمر غير الملقحة)، وتكاثر "المجبودة" (التمور الجافة) ببعض الواحات، معبرين عن أملهم في أن يتم تثمين مجهوداتهم للمحافظة على جودة هذه الصابة، من خلال احترام السعر المرجعي الذي تم تحديده هذه السنة في نص البلاغ الصادر عن المجمع المهني للتمور في شهر سبتمبر الفارط، باعتماد سعر 5200 مليم للكلغ الواحد من دقلة نور شمروخ من الصنف الممتاز، و4500 للكلغ الواحد من دقلة النور صنف اول، مع تسعير دقلة النور بث (حبات) بـ 3100 مليم للكلغ الواحد.

واعتبروا أن التأخر في افتتاح محلات تجميع التمور أو ما يعرف بالوكايل الى حد الان يرمي، حسب تقديرهم، الى مزيد الضغط على الفلاح من اجل القبول بالتسعيرة التي سيحدّدها كبار المجمعين والمصدرين والتي لن تلتزم بالسعر المرجعي الذي تم تحديده من قبل المجمع المهني.



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وأشاروا إلى أن بعض الوكالات الصغرى شرعت بعد في قبول التمور بأسعار لا تتجاوز 3700 للكلغ الواحد، داعين السلط الجهوية والمركزية وممثلي وزارة التجارة إلى ايجاد الاليات الكفيلة بفرض احترام السعر المرجعي المحدد والذي من شانه تغطية التكلفة المرتفعة للانتاج من سنة إلى اخرى في ظل المصاريف التي يتكبدها الفلاحون لتنظيف مقاسمهم وتلقيح العراجين وتدليتها والتي تعقبها عملية المداواة الوقائية او العلاجية لافة عنكبوت الغبار، ثم القيام بعملية حماية الصابة من التقلبات المناخية والتي تضاعفت تكلفتها هذه السنة جراء النقص المسجل في توفر الناموسية مما اضطر الفلاحين لاستعمال مادة البلاستيك التي رُفع عنها الدعم منذ سنوات.

ودعوا الى مزيد دعم ترويج التمور بالسوق الداخلية عبر احداث نقاط البيع من المنتج للمستهلك بكافة الولايات، مؤكدين على أهمية هذه السوق في تعزيز ترويج الصابة، فضلا عن استيعابها للتمور الممتازة بأسعار تراعي الجودة وطريقة العرض حيث يصل سعر الرباط فيها الى اكثر من 6000 مليم للكلغ الواحد.

يذكر أنّه تم عقد جلسة يوم الاربعاء الماضي بمقر ولاية قبلي بحضور ممثلين عن أغلب الادارات والمصالح المتدخلة في منظومة إنتاج وترويج التمور، تم التأكيد خلالها أن التقديرات الاولية لصابة الموسم الحالي ستبلغ 250 الف طن منها 237 الف طن من دقلة النور والباقي تمور مطلق، كما تم تثمين المجهودات التي بذلها الفلاحون لتأمين الجودة العالية لتمور هذا الموسم عبر انجاح موسم التلقيح والتدخلات للوقاية او المعالجة لافة عنكبوت الغبار حيث لم تتجاوز الاصابة بهذه الافة 10 بالمائة اجمالا، فضلا عن تأمين عملية تغليف حوالي 10 ملايين عرجون لحمايتها من التقلبات المناخية منها أكثر من 6 ملايين تم تغليفها بمادة البلاستيك.

وتم خلال هذه الجلسة الاصغاء لمشاغل الفلاحين الحاضرين ومنها بالاساس ضرورة احترام السعر المرجعي، والاسراع باحداث ديوان وطني للتمور يمكن من استيعاب وحسن ترويج الكميات المتزايدة من الصابة عبر التشجيع على الاستهلاك الداخلي واستكشاف اسواق خارجية جديدة، مع احداث سوق دائمة من المنتج للمستهلك ومضاعفة طاقة الخزن على مستوى الجهة.