رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد يؤدي اليمين أمام الغرفتين البرلمانيتين

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أدى رئيس الجمهورية المنتخب لولاية ثانية قيس سعيد، اليوم الإثنين في جلسة عامة ممتازة بقصر باردو، اليمين أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.



وفاز سعيّد بولاية رئاسية ثانية في انتخابات يوم 6 أكتوبر الماضي، إذ صرحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 11 أكتوبر الحالي بفوزه من الدور الأول بنسبة 90.69 بالمائة من الأصوات.





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وينص الفصل 92 من الدستور على أن يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مُجتمِعيْن اليمين التّالية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الدّولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة.



وحضر جلسة آداء اليمين بالخصوص رئيسا الغرفتين البرلمانيتين ورئيس الحكومة ومفتي الجمهورية، إلى جانب أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فضلا عن كبير أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بتونس وكبير أحبار اليهود بتونس.



مقتطفات من خطاب الرئيس

الرئيس قيس سعيّد : " أكبر التحديات التي سيتم العمل عليها دون هوادة هي فتح طريق جديدة أمام العاطلين على العمل وخاصة أمام الشباب" الرئيس قيس سعيّد في خطاب آداء اليمين : " أكبر التحديات التي سيتم العمل عليها دون هوادة هي فتح طريق جديدة أمام العاطلين على العمل وخاصة أمام الشباب"



الرئيس قيس سعيّد في خطاب آداء اليمين "النواب اسقطوا مخططات كان عملاء الصهيونية العالمية واعضاء الماسونية قد رسموها وحددوها بهدف تحقيقها " -



ئيس الجمهورية في جلسة اداء اليمين "-لا مكان لمن لا يعمل على تحقيق امال شعبنا ومطالبه المشروعة ولا مكان لمن يعطل السيرالطبيعي للمرافق العمومية ولن يبقى دون مساءلة او جزاء "





الرئيس قيس سعيّد في خطاب آداء اليمين : "من التحديات التي سنعمل على رفعها، بناء اقتصاد وطني يرتكز على خلق الثروة في ظل اختيارات وطنية خالصة نابعة من اختيارات الشعب"







الرئيس سعيّد في خطاب آداء اليمين : "لقد استعاد الشعب ثورته وعلى الدولة أن تستعيد دورها الاجتماعي"





الرئيس قيس سعيد في جلسة اداء اليمين:" التحديات كثيرة ولابد من تخطيها بسرعة واولها مقاومة الارهاب ومواجهة الفساد "

رئيس الجمهورية في جلسة اداء اليمين "التعاون مع اشقائنا واصدقائنا على اساس مصالحنا المشتركة وبندية كاملة"





الرئيس سعيّد في خطاب آداء اليمين : " نقف دون حدود مع كل الشعوب المضطهدة وأولها الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقه كاملا ويقيم دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. كما نقف دون شروط مع الشعب اللبناني الشقيق"





الرئيس سعيّد في خطاب آداء اليمين : " لا وجود عندنا لمصطلح التطبيع مع الكيان المغتصب .. مع الكيان المجرم .. مع الكيان الصهيوني، ومن يتعامل معه يرتكب جريمة الخيانة العظمى للحق الفلسطيني"