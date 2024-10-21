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بدر الدين القمودي: 'أداء اليمين هو بداية عُهدة جديدة تقطع مع الكثير من التشكيك'

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Publié le Lundi 21 Octobre 2024 - 09:22 قراءة: 0 د, 43 ث
      
قال النائب بمجلس نواب الشعب، بدر الدين القمودي، اليوم الإثنين، إنّ "أداء اليمين هو حدث فارق وبداية عُهدة جديدة تقطع مع مرحلة يسودها الكثير من التشكيك في 25 جويلية ووصفه بالإنقلاب".


وأوضح القمودي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على اذاعة الجوهرة أف أم، أنّ "كلمة رئيس الجمهورية التي سيلقيها اليوم عقب تأديته لليمين، من الممكن أن تتمحور حول التذكير بعدم خضوع تونس لصناديق الإقتراض الدولية والتأكيد على أنّ تونس قادرة على النهوض والتعويل على ذاتها من خلال حسن إستغلال ثرواتها على غرار الفسفاط".
...


وشدّد القمودي، في سياق متّصل، على ضرورة مُراجعة قوانين إستقلالية البنك المركزي، ليكون دافعًا من دوافع الدولة وليس عائقًا"، مؤكّدًا أن "البنك المركزي ليس دولة داخل الدولة ويجب أن يبقى خاضعًا للقرار السيادي للدولة التونسية، ومن الضروري مراجعة سياسته النقدية والمنظومة البنكية ككلّ".


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