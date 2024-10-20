الرابطة المحترفة الثانية : النتائج و الترتيب
ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الثالثة والاخيرة من مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي جرت اليوم الاحد :
المجموعة الاولى
الاحد 20 اكتوبر 2024
المجموعة الاولى
الاحد 20 اكتوبر 2024
في ملعب مقرين
جمعية مقرين - جندوبة الرياضية 2-1
الاربعاء 16 اكتوبر 2024
الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة - سبورتينغ المكنين صفر-صفر
السبت 19 اكتوبر 2024
في ملعب اريانة
جمعية اريانة - امل حمام سوسة صفر-1
في ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - مستقبل المرسى صفر-2
ملعب مساكن
هلال مساكن - نادي حمام الانف صفر-صفر
ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - النجم الرادسي 3-صفر
ملعب المهدية
مكارم المهدية - النادي القربي صفر-1
الترتيب
1-القلعة الرياضية 3 1
--مستقبل المرسى 3 1
--النادي القربي 3 1
--امل حمام سوسة 3 1
--جمعية مقرين 3 1
6-نادي حمام الانف 1 1
--هلال مساكن 1 1
--ملعب منزل بورقيبة 1 1
--سبورتينغ المكنين 1 1
10جندوبة الرياضية 0 1
--جمعية اريانة 0 1
--مكارم المهدية 0 1
--مستقبل وادي الليل 0 1
--النجم الرادسي 0 1
المجموعة الثانية
الاحد 20 اكتوبر 2024
في ملعب القيروان
شبيبة القيروان - هلال الرديف صفر-صفر
في ملعب القصرين
مستقبل القصرين - سكك الحديد الصفاقسي 2-1
في ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - الهلال الشابي 1-صفر
في ملعب عقارب
كوكب عقارب - الامل الرياضي بالرقبة 3-صفر
في ملعب 2 مارس بصفاقس
نادي محيط قرقنة - بعث بوحجلة صفر-صفر
السبت 19 اكتوبر 2024
في ملعب ساقية الداير (دون حضور الجمهور)
التقدم الرياضي بساقية الداير - نسر جلمة 1 -صفر
في ملعب قابس (دون حضور الجمهور)
الملعب القابسي - امل جربة صفر-صفر
الترتيب
1-تقدم ساقية الداير 3 1
--كوكب عقارب 3 1
--مستقبل القصرين 3 1
--اولمبيك سيدي بوزيد 3 1
5-امل جربة 1 1
-الملعب القابسي 1 1
-شبيبة القيروان 1 1
-محيط قرقنة 1 1
-هلال الرديف 1 1
-بعث بوحجلة 1 1
11هلال الشابة 0 1
--امل الرقبة 0 1
-سكك الحديد الصفاقسي 0 1
--نسر جلمة 0 1
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