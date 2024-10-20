الرابطة المحترفة الثانية : النتائج و الترتيب

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ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الثالثة والاخيرة من مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي جرت اليوم الاحد :



المجموعة الاولى

الاحد 20 اكتوبر 2024



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في ملعب مقرين

جمعية مقرين - جندوبة الرياضية 2-1



الاربعاء 16 اكتوبر 2024

الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة - سبورتينغ المكنين صفر-صفر



السبت 19 اكتوبر 2024

في ملعب اريانة

جمعية اريانة - امل حمام سوسة صفر-1

في ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل - مستقبل المرسى صفر-2

ملعب مساكن

هلال مساكن - نادي حمام الانف صفر-صفر

ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية - النجم الرادسي 3-صفر

ملعب المهدية

مكارم المهدية - النادي القربي صفر-1





الترتيب

1-القلعة الرياضية 3 1

--مستقبل المرسى 3 1

--النادي القربي 3 1

--امل حمام سوسة 3 1

--جمعية مقرين 3 1

6-نادي حمام الانف 1 1

--هلال مساكن 1 1

--ملعب منزل بورقيبة 1 1

--سبورتينغ المكنين 1 1

10جندوبة الرياضية 0 1

--جمعية اريانة 0 1

--مكارم المهدية 0 1

--مستقبل وادي الليل 0 1

--النجم الرادسي 0 1



المجموعة الثانية

الاحد 20 اكتوبر 2024

في ملعب القيروان

شبيبة القيروان - هلال الرديف صفر-صفر

في ملعب القصرين

مستقبل القصرين - سكك الحديد الصفاقسي 2-1

في ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد - الهلال الشابي 1-صفر

في ملعب عقارب

كوكب عقارب - الامل الرياضي بالرقبة 3-صفر

في ملعب 2 مارس بصفاقس

نادي محيط قرقنة - بعث بوحجلة صفر-صفر



السبت 19 اكتوبر 2024

في ملعب ساقية الداير (دون حضور الجمهور)

التقدم الرياضي بساقية الداير - نسر جلمة 1 -صفر

في ملعب قابس (دون حضور الجمهور)

الملعب القابسي - امل جربة صفر-صفر



الترتيب

1-تقدم ساقية الداير 3 1

--كوكب عقارب 3 1

--مستقبل القصرين 3 1

--اولمبيك سيدي بوزيد 3 1

5-امل جربة 1 1

-الملعب القابسي 1 1

-شبيبة القيروان 1 1

-محيط قرقنة 1 1

-هلال الرديف 1 1

-بعث بوحجلة 1 1

11هلال الشابة 0 1

--امل الرقبة 0 1

-سكك الحديد الصفاقسي 0 1

--نسر جلمة 0 1