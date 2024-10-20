زغوان: الشروع قريبا في إنجاز 3 مشاريع بصواف ضمن القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة (المندوب الجهوي للتنمية)

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تستعد مصالح المندوبية الجهوية للتنمية بولاية زغوان، للانطلاق قريبا في إنجاز 3 مشاريع بمعتمدية صواف بقيمة 8 مليون دينار، ضمن القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة، وفق المندوب الجهوي خالد حسني.

وبين حسني في تصريح لصحفي "وات"، أنه تم استيفاء كافة الإجراءات الفنية والإدارية لانطلاق هذه المشاريع في الأيام القليلة القادمة، والتى تتضمن إنجاز 6 مسالك على قسطين بالتناصف، وقد قدرت قيمة القسط الأول بحوالي 6ر2 مليون دينار، وتقدر كلفة أشغال القسط الثاني بـ3 مليون دينار، ويتعلق القسط الثالث ببناء وحدة صناعية ضمن عنصر البنية الأساسية المنتجة بكلفة إنجاز قدرها 4ر2 مليون دينار.

وللإشارة فإن القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة بولاية زغوان، الذي انطلق تنفيذه منذ 2018، يشمل في تدخلاته 5 معتمديات.





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