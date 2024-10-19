توزر: انتفاع حوالي 700 شخص بخدمات قافلة طبية في اختصاص طب العيون بالمستشفى الجهوي بنفطة

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أمّنت قافلة طبية في اختصاص طب العيون حلّت، اليوم السبت، بالمستشفى الجهوي بنفطة من ولاية توزر، عيادات لفائدة حوالي 700 منتفع، وتراوحت بين عيادات لقيس البصر انتفع بخدماتها نحو 200 تلميذ، وعيادات لفائدة أشخاص حاملين لأمراض مزمنة، وعيادات للكشف عن الماء الأبيض، وفق مدير المستشفى يحي عوينات.



وأضاف عوينات، في تصريح لوكالة "وات"، أن القافلة انتظمت بالشراكة بين نادي "ليونس" والإدارة الجهوية للصحة بتوزر، وشارك في تقديم خدماتها أطباء في اختصاص طب وجراحة العيون، ووفرت عيادات لقيس البصر لعدد من التلاميذ، والتي كشفت عن حاجة 136 تلميذا للتدخل الطبي من ضمنهم 80 تلميذا سيخضعون لتعديل البصر بواسطة النظارات الطبية والتي سيتم تمكينهم منها في وقت لاحق.

وعلى ضوء عيادات الكشف عن الماء الـأبيض لدى كبار السن من حاملي الأمراض المزمنة، تمت برمجة تدخل جراحي لقرابة 36 منتفعا، على أن يقع القيام بالعمليات الجراحية في غضون شهرين من تاريخ القافلة في المستشفى الجهوي بنفطة، كما تمّ توجيه 20 مريضا إلى المستشفيات المتخصصة.