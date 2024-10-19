الفيلم التونسي "الڤطرة" ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي

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يشارك الفيلم التونسي "الڤطرة" ليونس الحجري ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي التي ستقام من 22 إلى 26 أكتوبر 2024 بنواكشوط- موريتانيا.



وإلى جانب فيلم "الڤطرة" تضم مسابقة الأفلام القصيرة 10 أفلام من عديد الدول وهي "نصف مكتمل" من سوريا و "العائلة الوهمية" من موريتانيا و"روزالي" من ساحل العاج و" A CENTURY SIX YEARS " فيلم مصري وكندي و "Reality "من العراق و "بندير لالة" من المغرب و "أثر" من ليبيا و"همسات الفجر" من الجزائر.

فيلم "الڤطرة" هو عمل وثائقي (15 دق) تم تقديمه ضمن قسم آفاق "السينما التونسية" خلال فعاليات الدورة 33 لأيام قرطاج السينمائية. ويطرح هذا الفيلم فن "الإدبة" أو ما يعرف بالشعر الملحون الذي يندرج ضمن التراث الغنائي الشفوي التونسي.



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وبالإضافة إلى مسابقة الأفلام القصيرة يشمل برنامج الدورة مسابقة للأفلام الروائية الطويلة ويشارك فيها 5 أفلام من السعودية والأردن والسودان والمغرب واليمن ومسابقة في صناعة المحتوى وتضم 5 محامل سمعية بصرية لصانعي محتوى موريتانيين ومسابقة أفلام ورشات خاصة بالسينما الموريتانية وتشارك فيها أربعة أعمال.

ويترأس الكاتب والمنتج السينمائي التونسي محمود الجمني لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة التي تتكون من الكاتب والمخرج السينمائي سيد العيسوي من مصر والسينمائي ومدير التصوير السويسري فيليب كوردي. في حين تتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة من الناقدة السينمائية الجزائرية نبيلة رزايق والمنتجة والسينمائية الفرنسية ماري دي بيستر ويترأسها المخرج السينمائي الموريتاني سالم دندو.

وتحضر السينما الفلسطينية بصفتها ضيف شرف على هذه الدورة من مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي وستتم بالمناسبة عرض أفلام "من المسافة الصفر" وهي 22 فيلما قصيرا تم تصويرها في غزة خلال حرب الإبادة وأُنجزت بمبادرة من المخرج الفلسطيني رشيد المشهراوي.

